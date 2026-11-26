NA području Južnobačkog okruga, u sredu, 25. novembra, dogodilo se devet saobraćajnih nesreća u kojima je pet osoba zadobilo lake telesne povrede.

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 25. novembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 464 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 13 vozača i tri vozila, a zadržana su tri vozača, dva zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.