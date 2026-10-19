BILI U STANU GDE JE DRŽANA DROGA: Uhapšena dvojica muškaraca u Beogradu
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici uhapsili su A. P. (1992) i D. T. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da su neovlašćeno radi prodaje držali oko 1, 2 kilograma opojne droge amfetamin.
Policijski službenici su A. P. i D.T. zatekli u stanu jedne osobe za kojom se traga i tada je pronađena navedena droga, kao i dve vagice za precizno merenje.
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