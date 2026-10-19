Hapšenja i istraga

BILI U STANU GDE JE DRŽANA DROGA: Uhapšena dvojica muškaraca u Beogradu

Slađana Matić

19. 10. 2026. u 14:45

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PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici uhapsili su A. P. (1992) i D. T. (1995) zbog postojanja osnova sumnje da su neovlašćeno radi prodaje držali oko 1, 2 kilograma opojne droge amfetamin.

БИЛИ У СТАНУ ГДЕ ЈЕ ДРЖАНА ДРОГА: Ухапшена двојица мушкараца у Београду

Foto: Printskrin Pink TV

Policijski službenici su A. P. i D.T. zatekli u stanu jedne osobe za kojom se traga i tada je pronađena navedena droga, kao i dve vagice za precizno merenje.

Osumnjičenima je određeno im je zadržavanje do 48 sati i u tom roku će biti privedeni na saslušanje.
 

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