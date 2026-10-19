JEDNA OSOBA POGINULA, A 11 LAKŠE POVREĐENO: Minulog vikenda u Južnobačkom okrugu dogodilo se 27 saobraćajnih nesreća

NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 16. do 18. oktobra, dogodilo se 27 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, a 11 je zadobilo lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodila se 21 saobraćajna nesreća u kojima je sedam osoba lakše povređeno.

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Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 320 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 77 vozača i devet vozila, a zadržano je osam vozača, šest zbog vožnje pod dejstvom alkohola i dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.