JEDNA OSOBA POGINULA, A 11 LAKŠE POVREĐENO: Minulog vikenda u Južnobačkom okrugu dogodilo se 27 saobraćajnih nesreća
NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 16. do 18. oktobra, dogodilo se 27 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba poginula, a 11 je zadobilo lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodila se 21 saobraćajna nesreća u kojima je sedam osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 320 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 77 vozača i devet vozila, a zadržano je osam vozača, šest zbog vožnje pod dejstvom alkohola i dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Preporučujemo
PET OSOBA POVREĐENO U SUDARU NA KARABURMI: Novi detalji saobraćajne nesreće
18. 10. 2026. u 14:16
NESREĆA KOD ORLOVAČE: Automobil pokosio ženu, stradala na licu mesta
18. 10. 2026. u 09:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)