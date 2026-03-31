Hapšenja i istraga

"ODGOVARAĆE SVAKO KO NAPADNE POLICIJU" Tužilaštvo apeluje na građane ispred Rektorata da poštuju javni red i mir

В.Н.

31. 03. 2026. u 21:18

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na sve okupljene građane, posebno ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu da poštuju javni red i mir i da ne napadaju pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koji obavljaju svoje službene zadatke.

ОДГОВАРАЋЕ СВАКО КО НАПАДНЕ ПОЛИЦИЈУ Тужилаштво апелује на грађане испред Ректората да поштују јавни ред и мир

VJT Beograd

Svi za koje se utvrdi da su napali pripadnike MUP RS biće preduzete radnje i mere u pravcu krivičnog gonjenja za odgovarajuće krivično delo. 

Tužilaštvo podseća da sve predistražne radnje u saradnji sa policijom preduzima u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Zakonom o visokom obrazovanju u cilju utvrđivanja postojanja propusta koji su doveli do unošenja i zapaljenja pirotehničkih sredstava u zgradu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smrti 25-godišnje ženske osobe, te eventualno utvrđivanja i drugih nepravilnosti. 

Kao i u dosadašnjem toku ovog predistražnog postupka tužilaštvo će u interesu javnosti nastaviti da javnost obaveštava o preduzetim radnjama. 

Po okončanju istog tužilaštvo će saopštiti utvrđene činjenice na osnovu prikupljenih dokaza, kao i javnotužilačku odluku koja će biti doneta u skladu sa istim.

OSLOBOĐENA BRAĆA PANIĆ, TUŽILAŠTVO ULAŽE ŽALBU NA PRESUDU: Sudska odluka "nije u skladu sa zakonom"

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, saopštilo je danas da će da uloži žalbu na presudu kojom je nadležni sud oslobodio optužene braću Panić, Uroša i Miloša optužbi za posredovanje u prostituciji u salonima za masažu u stanovima na Novom Beogradu i Zemunu, kao i ostale okrivljene Ivana Zajelca, Vuka Stankovića i bračni par Davida i Sonju Luković.

31. 03. 2026. u 16:44

VEŠTAK sudske medicine doktor Vladimir Živković naveo je da je mogući uzrok smrti tranvestita Noe Milivojev davljenje. On je u Višem sudu u Beogradu na današnjem suđenju Ognjenu Dabetiću okrivljenom za njeno teško ubistvo na svirep način, kazao da su se tako izjasnili s obzirom na stanje raskomadanih delova tela, koji su pronađeni u kantama sa hemikalijama u kupatilu stana u kojem je Dabetić živeo.

31. 03. 2026. u 16:01

