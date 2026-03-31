"ODGOVARAĆE SVAKO KO NAPADNE POLICIJU" Tužilaštvo apeluje na građane ispred Rektorata da poštuju javni red i mir
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na sve okupljene građane, posebno ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu da poštuju javni red i mir i da ne napadaju pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koji obavljaju svoje službene zadatke.
Svi za koje se utvrdi da su napali pripadnike MUP RS biće preduzete radnje i mere u pravcu krivičnog gonjenja za odgovarajuće krivično delo.
Tužilaštvo podseća da sve predistražne radnje u saradnji sa policijom preduzima u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Zakonom o visokom obrazovanju u cilju utvrđivanja postojanja propusta koji su doveli do unošenja i zapaljenja pirotehničkih sredstava u zgradu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smrti 25-godišnje ženske osobe, te eventualno utvrđivanja i drugih nepravilnosti.
Kao i u dosadašnjem toku ovog predistražnog postupka tužilaštvo će u interesu javnosti nastaviti da javnost obaveštava o preduzetim radnjama.
Po okončanju istog tužilaštvo će saopštiti utvrđene činjenice na osnovu prikupljenih dokaza, kao i javnotužilačku odluku koja će biti doneta u skladu sa istim.
