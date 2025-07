KUVARU POVEĆANA KAZNA NA 15 GODINA ZATVORA: Nova presuda za ubistvo vojnih policajaca u Topuskom

RADOMIR Roknić, koji je bio kuvar u Vojsci Republike Srpske Krajine, posle ponovljenog suđenja osuđen je prvostepeno u Višem sudu u Beogrdau na 15 godina zatvora za ubistvo vojnih policajaca Đura Krivokuće i Jovana Novakovića 4. avgusta 1995. godine u Topuskom.

FOTO: N. Skenderija

On je u decembru prošle godine na prvom suđenju bio osuđen na 12 godina zatvora i to samo za ubistvo Krivokuće, dok je sud zaključio da je Novakovića ubio iz nehata, a to krivično delo je u međuvremenu zastarelo. Međutim, Apelacija je ukinula tu presudu iz obrazloženje da je u potpunosti zanemarena činjenica da je neposredno pre otvaranja vatre okrivljeni Roknić bio u kontaktu sa Novakovićem, što znači da ga je video i znao gde se tačno nalazi, da je tom prilikom pucao iz automatske puške, rafalnom paljbom, u dnevnim uslovima i sa male udaljenosti i naložila novo suđenje.

Sada je Roknić osuđen da je obojicu ubio sa umišljajem i određena mu je za tri godine veća kazna.

Tog 4. avgusta Roknić se sukobio sa Krivokućom, koji ga je izbacio iz spavaone vojne policije i otišao je u kuhinju uzeo automatsku pušku, koju je dužio i izašao napolje. Tu mu je Novaković, koji je sedo na klupi uza zid kuće rekao da "pusti Đuru", a Roknić je išao dvorištem, kada se na vratima kuće pojavio Đuro Krivokuća. Roknić je uperio pušku u njega i ispalio rafal, a meci su pogodili i Novakovića. Odatle je pobegao kilometar dalje, gde ga je vojna policija pronašla skrivenog u šiblju, ranila u stomak i uhapsila. Okrivljeni je prebačen u bolnicu, odakle je u haosu akcije "Oluja" hrvatskih snaga završio u bolnici u Republici Srpskoj, a odatle je otišao u Rumu, gde je bez dokumenata živeo i krio se 28 godina, dok nije uhapšen u maju 2023.

Njemu je sud produžio pritvor zbog opasnosti od bekstva.