"KLANICA" U RITOPEKU PUNA TRAGOVA ŽRTAVA: Svedočenjem veštaka za DNK nastavljeno suđenje ekipi Belivuka i Miljkovića (FOTO/ VIDEO)

NA mašini za mlevenje mesa, smeštenoj u takozvanoj klanici,improvizovanoj prostoriji u kući smrti u Ritopeku kod Beograda, nađeni su DNK tragovi Milana Ljepoje i Zdravka Radojevića.

Foto: MUP

Ljepojin biološki materijal je izolovan na spoljašnjem prednjem delu mašine, a Radojevićev na levom bočnom otvoru za preradu mesa, na kadi.

Ove zastrašujuće detalje danas je u Specijaolnom sudu u Beogradu, na suđenju organizvoanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja se tereti za sedam ubistava, iznela sudski veštak Tanja Bakum, stručnjak za DNK i forenzičke analize, odgovarajući na pitanja tužioca za organizovani kriminal Saše Ivanića i dodala:

Ko je oštećeni, a ko optuženi OPTUŽENI Marko Miljković je istakao da je u Izveštajima o veštačenju na više strana navedeno da je Vlade Draganić oštećeni, a potom da je okrivljeni, ali je veštak Bakum rekla da "njoj to kao informacija ne znači": - Meni znači ono što piše na brisu i da mogu da povežem trag. A ko je oštećeni, ko osumnjičeni, mene to u mom poslu ne zanima.

Foto: MUP Milan Ljepoja

- DNK profil Milana Ljepoje se izdvaja kao dominantna komponenta, a u njemu se nalazi i DNK Zdravka Radojevića i ti tragovi su pronađeni sa gornje strane zadnjeg dela dihtunga otvora za preradu mesa. DNK te dve žrtve pronađen je i na gornjoj strani levog dela dihtunga otvoru za preradu mesa i sa gornje strane prednjeg dela dihtunga otvora za preradu mesa.

Veštak Bakum je navela da je sa izuzetno velikom sigurnošću utvrđeno da je u pitanju DNK Milana Ljepoje i da je njegov DNK na mestima na kojima je mešan sa DNK Zdravka Radojevića - dominantan.

Advokat Belivuka i još nekolicine optuženih, Dejan Lazarević upitao je da li su na mašini za mlevenje mesa pronađeni tragovi ljudske krvi, a veštak Bakun je pojasnila postupak:

- Predmet analize je bio izdvajanje DNK profila osumnjičenih, okrivljenih i ostalih. Nije nam traženo da utvrđujemo poreklo. Bila je velika količina tragova koji su degradirani. Preliminarno testiranje smo radili samo onda kada smo imali dovoljno materijala da ga uradimo i da nam ostane da izradimo DNK profil. Informacija koja se dobija preliminarnim testiranjem traga nije dovoljno kvalitetna kao DNK profil. Ako rizikujem da nemam dovoljno traga da izradim DNK profil, preliminarne analize neću da radim. Nama je prvenstveno bitno, u DNK analizi, pošto se bavimo identifikacijom biološkog materijala, da dobijemo što kvalitetniji profil, da bismo mogli da identifikujemo biološki materijal.

Foto: Društvene mreže Zdravko Radojević

Sudski veštak je navela i da je našla da četiri traga ukazuju na moguće prisustvu krvi, što je i navedeno u rezultatima preliminarnog testiranja:

- Probali smo da uradimo test na humani hemoglobin, nismo uspeli da detektujemo krv ljudskog porekla, ali to ne znači da nema krvi. To može da znači da je protein, koji se koristi za detekciju krvi degradiran, jer se on mnogo brže i lakše degradira od DNK molekula.

Tragovi na maski VEŠTAK Tanja Bakum objasnila je da je na komadu narandžaste tkanine na stadionu Partizana u Humskoj pronađena ljudska krv i da je DNK analizom utvrđeno da je u pitanju krv NN muška osobe, koja se ne nalazi u DNK registru, te da samim tim nije upitanju krv ni okrivljenih, ni oštećenih, odnosno ubijenih. Takođe, veštačenjem je sa izuzetno velikom sigurnošću utvrđeno da je DNK okrivljenog saradnika Srđana Lalića na hirurškoj maski, koja je nađena u automobilu "BMV", ali veštak nije mogla da da odgovor na pitanje da li je DNK trag nastao dodirivanjem maske ili disanjem u nju.

Na pitanje odakle joj podatak da u svim laboratorijama na svetu dolazi do kontaminacije, veštak je rekla da je to "objavljeno kao rad u časopisima forenzičke zajednice".

Odgovarajući na pitanja o konatminiaciji tragova, veštak Bakum je istakla:

- Nije mi neobična kontaminacija u biološkom tragu. To nije stvar za koju kažete da se nikada ne dešava. Nijedna laboratorija u svetu nije imala nula kontaminacije, samo je bitno da se utvrdi da li ona postoji, kao i njen izvor i razlog. Izuzimanje svih tragova se radi po proceduri, ne razlikuje se mnogo izuzimanje u vozilu i u prostoriji.

Foto: Nestali Srbija Nikola Mitić

Sudski veštak je prethodno ispričala i da se tokom veštačenja određene kapljice, nepoznatog porekla, izdvojio DNK ubijenog Nikole Mitića, a takođe i DNK Lazara Vukićevića. DNK je, kako je navedeno u izveštaju veštaka, pronađen na limenci energetskog pića u automobilu i hirurškoj maski.

Istaknuto je da je DNK Nikole Mitića dominantan u mešanom DNK tragu. Veštak je pojasnila da DNK analiza ne može da objasni kada je i kako neki trag dospeo na neko mesto. Odgovarajući na pitanja, rekla je da ne može da se odredi koji je trag nastao prvi i da li je u pitanju kontaktni ili prenosni DNK trag.

Advokat Lazarević, pored ostalog, pitao je veštaka i o DNK izdvojenom sa lisica, čekića i lopate koji su veštačeni, a Bakum je odgovorila da su tragovi bili parcijalni i da nije bilo moguće da se odredi čiji DNK je u pitanju. S obzirom na to da je veštak rekla da ne može da odredi na koji način je došlo do ostavljanja određenog DNK traga, advokat Lazarević je upitao je da li to znači da može samo da nagađa, na šta je veštak Bakum odgovorila:

- Ja se ne bavim nagađanjima, već DNK analizom.

Foto: Privatna arhiva Lazar Vukićević

Vukićevićev DNK na zidu

NA zidu skrivene prostorije u Ritopeku pronađen je još jedan DNK ubijenog Lazara Vukićevića, potvrdila je drugi veštak Nataša Vasić. Ona je, na pitanje tužioca Saše Ivanića, pojasnila da je DNK pronađen u mrlji na zidu, sa leve strane od ulaznih vrata. Advokat Dejan Lazarević je pitao da li je na istom tom zidu nađen trag službenog lica, a veštak je odgovorila da je u pitanju isti zid, ali nešto niže od traga Lazara Vukićevića.

