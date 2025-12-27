Politika

JASNA PORUKA PREDSEDNIKA: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

В.Н.

27. 12. 2025. u 09:47

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je samo jaka vojska garant mira.

Foto: Instagram/avucic

On je u objavi na Instagramu najavio i nastavak ulaganja "u bezbednosne snage Srbije".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vučić danas prisustvuje polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni "Banjica" u Beogradu.

FINANSIRANO PRIKUPLJANJE POTPISA
FINANSIRANO PRIKUPLJANJE POTPISA

U javnosti je najavljeno prikupljanje potpisa 28. decembra, što blokaderi predstavljaju kao studentsku inicijativu. Bivši medijski koordinator i novinar, Uroš Piper, otkrio je na svom X nalogu plan ovog okupljanja koji nimalo ne liči na mirno prikupljanje potpisa.

27. 12. 2025. u 11:42

