JASNA PORUKA PREDSEDNIKA: Samo jaka vojska garant mira, nastavićemo da ulažemo u bezbednosne snage Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je samo jaka vojska garant mira.

Foto: Instagram/avucic

On je u objavi na Instagramu najavio i nastavak ulaganja "u bezbednosne snage Srbije".

Vučić danas prisustvuje polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije u kasarni "Banjica" u Beogradu.