ZVEZDA NA PRAGU POJAČANJA: Crveno-beli vraćaju srpskog bisera?
Mladi vezista Lazar Jovanović prešao je letos u Štutgart za pet miliona evra, a sada bi mogao da se vrati na "Marakanu".
Ostalo je još samo da nemački klub da konačnu dozvolu da Jovanović do kraja sezone bude na pozajmici u Zvezdi.
Ofanzivcu je potrebna veća minutaža nego što je imao u prvom delu sezone. Jovanović je odigrao samo šest utakmica za Štutgart i uglavnom je sedeo na klupi, pa je za obe strane dobro da dođe do privremenog rastanka.
Sin Milana Laneta Jovanovića se dobro pokazao na pripremama "švaba" i očekivalo se da će imati bitnu ulogu, ali do toga nije došlo.
Imao je i poziv iz Belgije, ali je bliži povratku na "Marakanu".
Crveno-beli bi preuzeli deo plate, a zauzvrat Nemci će se obavezati, kada igrač bude odlazio iz Nemačke dobiju određeni procenat od obeštećenja (oko deset odsto).
Zvezda je u prvom delu sezone imala problema sa povredama krilnih igrača, a sada bi Dejan Stanković trebalo da dobije vredno pojačanje.
