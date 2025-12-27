Fudbal

POTRES! Sin selektora Albanije u dresu Srbije (FOTO)

27. 12. 2025. u 09:45

SRBIJA je poražena od Albanije u Leskovcu, čime je prvi put od 2014. godine naša selekcija ostala bez Svetskog prvenstva. Ipak, jedna slika koja je nedavno osvanula na internetu izazvala je veliku reakciju.

Albanija je sa drugog mesta iza Engleske obezbedila plasman na baraž, tamo će Silvinjo pokušati da napravi novi podvig na gostovanju Poljskoj, potom protiv Ukrajine ili Švedske ukoliko izbace Poljake u prvoj utakmici. 

Dok se čekaju okršaji 26. i potencijalno 31. marta, Silvinjo uživa u odmoru.

Na društvenim mrežama se pojavila fotografija koju je podelila Silvinjova ćerka, Tati, koja je podelila fotografiju sa druženja, a na kojoj njen brat nosi, ni manje ni više nego dres Srbije! 

To je naišlo na osudu među Albancima na društvenim mrežama, a onda se Tati Mendeš, sama javila i izvinila svima. Objasnila je i da ne zna o čemu se radi.

- Iskreno mi je žao. Moj brat je studirao u Milanu sa momkom koji mu je poklonio dres. Potpuno si u pravu i nisam imala predstavu da je to dres Srbije, stvarno ne pratim fudbal. Već je obrisano i neće se ponoviti. Hvala na razumevanju - napisala je Tati Mendeš.

Jedan od Albanaca izrazio je sumnju u njene reči, zbog toga što se na dresu nalaze grbovi reprezentacija, te smatra da je ovaj dres sa utakmice Srbija - Albanija odigranog u Leskovcu. 

