TUGA U VRANJSKOM KRAJU: Preminuo Dejan (41) posle teške nesreće, porodica i meštani u šoku!

DEJAN Stojković (41) iz sela Vlase kod Vranja, preminuo je u Univerzitetsko kliničkom centru Niš od povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ovom planinskom delu grada.

foto: j. cosin

Porodica je jako potrešena, a meštani ovog kraja o pokojnom Dejanu imaju samo reči hvale.

Podsetimo, do saobraćajne nezgode je došlo, kada su se sudarili bicikl i moped, Stojković je kao vozač mopeda zadobio povrede opasne po život.

Nakon što je je prebačen u Niš na dalje lečenje, u ponedeljak popodne je podlegao povredama.