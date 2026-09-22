Nesreće

TUGA U VRANJSKOM KRAJU: Preminuo Dejan (41) posle teške nesreće, porodica i meštani u šoku!

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

22. 09. 2026. u 14:00

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DEJAN Stojković (41) iz sela Vlase kod Vranja, preminuo je u Univerzitetsko kliničkom centru Niš od povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ovom planinskom delu grada.

ТУГА У ВРАЊСКОМ КРАЈУ: Преминуо Дејан (41) после тешке несреће, породица и мештани у шоку!

foto: j. cosin

Porodica je jako potrešena, a meštani ovog kraja o pokojnom Dejanu imaju samo reči hvale.

Podsetimo, do saobraćajne nezgode je došlo, kada su se sudarili bicikl i moped, Stojković je kao vozač mopeda zadobio povrede opasne po život.

Nakon što je je prebačen u Niš na dalje lečenje, u ponedeljak popodne je podlegao povredama.

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