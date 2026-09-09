Hapšenja i istraga

HAPŠENJE NA RAČI: Puna kola falsifikvoanih brendova (FOTO)

Zagorka Knežević Uskoković

09. 09. 2026. u 14:15

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PRIPADNICI Uprave granične policije MUP, u saradnji sa UKP, Službom za suzbijanje kriminala, Odeljenjem za suzbijanje privrednog kriminala i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, na Graničnom prelazu Sremska Rača pronašli su i zaplenili robu zaštićenih robnih marki .

ХАПШЕЊЕ НА РАЧИ: Пуна кола фалсификвоаних брендова (ФОТО)

Foto: MUP

 Sumnja se da su brendovi  falsifikovani. Uhapšen je državljanin  Bosne i Hercegovine T. Z. (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i nedozvoljena trgovina.

Foto: MUP

 

Pripadnici granične policije su, na izlazu iz Srbije, u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli garderobu, parfeme, etikete i ambleme poznatih robnih marki.

Foto: MUP

 

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

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