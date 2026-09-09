HAPŠENJE NA RAČI: Puna kola falsifikvoanih brendova (FOTO)
PRIPADNICI Uprave granične policije MUP, u saradnji sa UKP, Službom za suzbijanje kriminala, Odeljenjem za suzbijanje privrednog kriminala i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, na Graničnom prelazu Sremska Rača pronašli su i zaplenili robu zaštićenih robnih marki .
Sumnja se da su brendovi falsifikovani. Uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine T. Z. (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i nedozvoljena trgovina.
Pripadnici granične policije su, na izlazu iz Srbije, u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli garderobu, parfeme, etikete i ambleme poznatih robnih marki.
Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
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