HAPŠENJE NA RAČI: Puna kola falsifikvoanih brendova (FOTO)

PRIPADNICI Uprave granične policije MUP, u saradnji sa UKP, Službom za suzbijanje kriminala, Odeljenjem za suzbijanje privrednog kriminala i Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, na Graničnom prelazu Sremska Rača pronašli su i zaplenili robu zaštićenih robnih marki .

Foto: MUP

Sumnja se da su brendovi falsifikovani. Uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine T. Z. (54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga i nedozvoljena trgovina.

Foto: MUP

Pripadnici granične policije su, na izlazu iz Srbije, u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni pronašli garderobu, parfeme, etikete i ambleme poznatih robnih marki.

Foto: MUP

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.