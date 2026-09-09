"LISICE" ZA ILEGALNOG TRGOVCA AUTOMOBILIMA : Tutincu zaplenjeno devet vozila

NA teritoriji Novog Pazra uhapšen je E. Ć. (54) iz Tutina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Fotot: MUP

Akciju su izveli Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Poreskom policijom.

Policija je od E. Ć. oduzela devet polovnih automobila koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji, iako nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.

Fotot: MUP

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.