"LISICE" ZA ILEGALNOG TRGOVCA AUTOMOBILIMA : Tutincu zaplenjeno devet vozila
NA teritoriji Novog Pazra uhapšen je E. Ć. (54) iz Tutina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.
Akciju su izveli Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Poreskom policijom.
Policija je od E. Ć. oduzela devet polovnih automobila koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji, iako nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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