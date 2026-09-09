Hapšenja i istraga

"LISICE" ZA ILEGALNOG TRGOVCA AUTOMOBILIMA : Tutincu zaplenjeno devet vozila

Zagorka Knežević Uskoković

09. 09. 2026. u 14:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA teritoriji Novog Pazra uhapšen je E. Ć. (54) iz Tutina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

ЛИСИЦЕ ЗА ИЛЕГАЛНОГ ТРГОВЦА АУТОМОБИЛИМА : Тутинцу заплењено девет возила

Fotot: MUP

Akciju su izveli Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Novom Pazaru, u saradnji sa Poreskom policijom.

Policija je od E. Ć. oduzela devet polovnih automobila koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji, iako nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.

Fotot: MUP

 

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu