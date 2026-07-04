Nesreće

TRAGEDIJA U BLACU: Mladić poginuo nakon pada s motora, od siline udarca odleteo na drugu stranu ulice

V.N.

04. 07. 2026. u 11:48

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Osamanestogodišnjak iz Blaca sinoć je preminuo na licu mesta kada je pao sa motora.

ТРАГЕДИЈА У БЛАЦУ: Младић погинуо након пада с мотора, од силине ударца одлетео на другу страну улице

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Do nesreće je došlo u glavnoj ulici u Blacu, a nesrećni mladić je motociklom udario u zadnji deo vozila ispred sebe. Od siline udarca je odleteo na drugu stranu ulice.

Iako je Hitna pomoć Doma zdravlja u Blacu stigla za manje od tri minuta, te je pokušana i reanimacija, mladiću nije bilo spasa.

(Kurir)

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