TRAGEDIJA U BLACU: Mladić poginuo nakon pada s motora, od siline udarca odleteo na drugu stranu ulice

Osamanestogodišnjak iz Blaca sinoć je preminuo na licu mesta kada je pao sa motora.

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Do nesreće je došlo u glavnoj ulici u Blacu, a nesrećni mladić je motociklom udario u zadnji deo vozila ispred sebe. Od siline udarca je odleteo na drugu stranu ulice.

Iako je Hitna pomoć Doma zdravlja u Blacu stigla za manje od tri minuta, te je pokušana i reanimacija, mladiću nije bilo spasa.

(Kurir)