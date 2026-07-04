JEZIVO UBISTVO KOD PROKUPLJA: Sin osumnjičen da je nožem usmrtio majku
MUŠKARAC M.S. (41) iz Nove Božurne kod Prokuplja uhapšen je zbog sumnje da je ubio majku G.S. (69).
Kako se sumnja, muškarac je noćas ubio majku u porodičnoj kući u selu kod Prokuplja.
- Sumnja se da joj je nožem zadao više udaraca u predelu vrata i naneo joj povrede teške povrede od kojih je preminula - navodi izvor.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti priveden na saslušanje zbog krivičnog dela teško ubistvo.
(Blic)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"
GOŠĆA je iz čista mira postavila neočekivano pitanje...
04. 07. 2026. u 01:24
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)