Hapšenja i istraga

MUNJEVITA AKCIJA MUP-a: Pogledajte hapšenje "Vračarca" (VIDEO)

З. Ускоковић

04. 07. 2026. u 07:19

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala su, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su juče sedamnaestogodišnjaka zbog iznude.

МУЊЕВИТА АКЦИЈА МУП-а: Погледајте хапшење Врачарца (ВИДЕО)

Foto: MUP

Osumnjičeni je član kriminalne grupe “Vračarci”. Putem poruka upućivao pretnje, zastrašivao, pokušavao iznudu novca.

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