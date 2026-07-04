MUNJEVITA AKCIJA MUP-a: Pogledajte hapšenje "Vračarca" (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala su, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su juče sedamnaestogodišnjaka zbog iznude.
Osumnjičeni je član kriminalne grupe “Vračarci”. Putem poruka upućivao pretnje, zastrašivao, pokušavao iznudu novca.
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