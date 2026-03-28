BRANKO BABIĆ TEŠKO POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Vozilo sletelo sa puta i zakucalo se u ogradu (VIDEO)

BIZNISMEN Branko Babić zadobio je teške povrede u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš.

Foto printskrin TV Pink

Nezgoda se dogodila na Begaljičkom brdu u smeru ka Beogradu kad je vozilo navodno izletelo sa puta i udarilo u ogradu.

Babić je prema nezvaničnim saznanjima bio suvozač u vozilu.

Automobil marke Mercedes je potpuno uništen, a Branko Babić je nakon nezgode u svesnom stanju. Na sedištu i po enterijeru vozila vidljiva je krv.

