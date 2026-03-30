JEDNA ŽENA PREMINULA, DRUGA POSTALA INVALID: Podignuta optužnica protiv alkoholisanog vozača, zbog saobraćajne nesreće u Velikoj Moštanici
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nikole T. (66) zbog postojanja opravdane sumnje da je 31. decembra 2025. godine upravljajući svojim vozilom u stanju potpune alkoholisanosti na kolovozu državnog puta u Velikoj Moštanici udario i oborio dva pešaka, usled čega je I. G. preminula na licu mesta, dok je J. F. zadobila teške telesne povrede opasne po život.
Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Nikoli T. se na teret stavlja krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.
Tužilaštvo je predložilo sudu da Nikoli T. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Takođe je predložilo da se okrivljenom izrekne obavezna mera bezbednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom u odnosu na sve vrste i kategorije vozila u trajanju od 5 godina, imajući u vidu težinu učinjenog dela, okolnosti pod kojima je krivično delo učineno i negove posledice, te činjenicu da je okrivljeni po zanimanju vozač, zbog čega je bio dužan da prilikom vožnje postupa sa naročitom pažnjom prema putnicima i drugim učesnicima u saobraćaju.
Pored toga predložena je i mera bezbednosti oduzimanja putničkog motornog vozila marke „Volvo V40″.
Postoji opravdana sumnja da se Nikola T. nije pridržavao saobraćajnih propisa čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt oštećene I. G. i teška telesna povreda opasna po život oštećene J.F, pri čemu je olako držao da do navedene posledice neće doći ili da će to moći da spreči.
- On je 31. decembra oko 18:45 časova u stanju potpune alkoholisanosti od 2,56 promila upravljao "volvom" iz pravca ulice Ibarski put prema ulici 13. oktobra, pa je ne obraćajući pažnju na pešake koji se nalaze na kolovozu i ne prilagođavajući brzinu kretanja vozila osobinama i stanju puta, vidljivosti i preglednosti, prednjim desnim ugaonim delom vozila udario i na poklopac motora, vetrobransko staklo i na krov vozila nabacio, a zatim oborio pešake I.G. i J.F, koje su se u tom momentu nalazile na tom putu bliže desnoj ivici kolovoza, gledano u pravcu kretanja vozila. Usled toga je oštećena I.G. odbačena u desnu stranu u kanal, gde je preminula na licu mesta, dok je oštećena J.F. odbačena na kolovoz usled čega je zadobila teške telesne povrede opasne po život - navodi se u saopštenju Višeg tužilaštva.
Kako nezvanično saznajemo njih dve su te večeri krenula da rade u dom za stara lica, koji se nalazio u Moštanici u neposrednoj blizini nezgode. Iza I. G. je istalo troje dece, dok J. F. ima jedno dete i supruga invalida, a posle ove nesreće i ona je postala invalid.
