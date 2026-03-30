Hapšenja i istraga

I TAKSISTA DROGIRAN SEO ZA VOLAN: U Leskovcu policija alkotestirala više od hiljadu vozača

Игор Митић
Igor Mitić

30. 03. 2026. u 18:22

Pripadnici policije u Leskovcu, u protekla tri dana, alkotestirali su 1.070 vozača i zadržali šest koji su vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

И ТАКСИСТА ДРОГИРАН СЕО ЗА ВОЛАН: У Лесковцу полиција алкотестирала више од хиљаду возача

Policija je u Leskovcu zaustavila vozača „audija“ (26) koji je vozio sa 1,67 promila alkohola u organizmu i vozača „opela“ (53) sa 1,42 promila alkohola.

Kako je saopšteno, zaustavljeni su i vozač „sitroena“ koji je vozio sa 1,91 promil alkohola u organizmu i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, kao i vozači „tojote“ (24), „audija“ (35) i taksija (34), takođe, pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Protiv vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
