U SUDARO „OPELA“ I KAMIONA NASTARADA VOZAČ AUTOMOBILA: Saobraćajna nesreća na Kovinskom mostu:

Jedna osoba je stradala u saobraćajnoj nezgodi na mostu Kovin- Smederevo.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo „opel korsa“ najverovatnije prešlo u supritnu traku puta, nakon čega je došlo do čeonog sudara sa kamionom marke „iveko“. Na licu mesta nastardao je vozač „opela“.

Nesreća se dogodila oko 13 časova na početku mosta sa kovisnke strane u traci ka Smederevu. Uviđaj obavljaju pripadnici Policijske stanice Kovin pri Policijskoj upravi Pančevo.

Za ovu deonicu puta nadležnost ima Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu gde su za Novosti potvrdili da je jedna osoba smrtno stradala, ali identitet nije saopšten, kao ni ostali detalji. Tačan sled događaja koji je prethodio nesreći utvrdiće se istragom.

Saobraćaj je u obustavi na ovom delu puta, gde se stvaraju veće kolone vozila.

Inače, na ovom delu puta u toku su radovi na rekonstrukciji koji taju bezmalo dve godine, zbog čega se stvaraju gužve i zastoji.