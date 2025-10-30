Nesreće

DVE OSOBE POVREĐENE U UDESU: Saobraćajna nezgoda na Gazeli

В.Н.

30. 10. 2025. u 18:31

DVE osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u popodnevnim časovima na Gazeli.

ДВЕ ОСОБЕ ПОВРЕЂЕНЕ У УДЕСУ: Саобраћајна незгода на Газели

Foto: D. N.

Prema prvim informacijama, osobe su prevezene u bolnicu sa lakšim telesnim povredama.

Nije poznato kako je do udesa tačno došlo.

(Telegraf)

