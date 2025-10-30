DVE OSOBE POVREĐENE U UDESU: Saobraćajna nezgoda na Gazeli
DVE osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u popodnevnim časovima na Gazeli.
Prema prvim informacijama, osobe su prevezene u bolnicu sa lakšim telesnim povredama.
Nije poznato kako je do udesa tačno došlo.
(Telegraf)
