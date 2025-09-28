ŽENA ZADOBILA OPEKOTINE PRVOG STEPENA: Izbio požar u Novom Sadu
JEDNA žena povređena je u požaru koji je izbio danas u Novom Sadu, rekao je za Tanjug portparol Hitne pomoći Zoran Krulj.
Požar je izbio nešto posle 14 časova.
Žena (70) je zadobila opekotine prvog stepena i prevezena u Urgentni centar u svesnom stanju.
Požar je izbio u Futogu, a prijavljen je oko 14:37 časova.
