ŽENA ZADOBILA OPEKOTINE PRVOG STEPENA: Izbio požar u Novom Sadu

Танјуг

28. 09. 2025. u 16:16

JEDNA žena povređena je u požaru koji je izbio danas u Novom Sadu, rekao je za Tanjug portparol Hitne pomoći Zoran Krulj.

Foto Shutterstock

Požar je izbio nešto posle 14 časova.

Žena (70) je zadobila opekotine prvog stepena i prevezena u Urgentni centar u svesnom stanju.

Požar je izbio u Futogu, a prijavljen je oko 14:37 časova.

