SALATA OD AVOKADA: Ukusni avokado sa dresingom od limete i meda
KADA želimo nešto brzo, zdravo i osvežavajuće, salata od avokada je uvek pravi izbor. Kombinacija svežeg povrća i dresinga od limete i meda donosi savršen balans ukusa.
Sastojci:
- 2 zrela avokada
- 200 gr čeri paradajza
- 1 mali crveni luk
- 1/4 šolje sitno seckanog svežeg cilantra
Za dresing:
- sok od 2 limete ili limuna
- 2 kašike meda
- 3 kašike maslinovog ulja
- so po ukusu
- biber po ukusu
Priprema:
Priprema povrća:
Čeri paradajz dobro operite i isecite na polovine. Avokado oljuštite, izvadite košticu i isecite na kriške ili kockice. Crveni luk oljuštite i tanko iseckajte.
Priprema dresinga:
U manjoj posudi pomešajte sok od limete, med i maslinovo ulje. Dodajte so i biber, pa dobro umutite dok se sastojci ne povežu u gladak dresing.
Slaganje salate:
U činiji ili na većem tanjiru rasporedite avokado, dodajte paradajz i crveni luk, pa sve pospite svežim korijanderom.
Završnica:
Neposredno pre serviranja prelijte salatu dresingom i lagano promešajte.
Savet:
Po želji možete dodati krastavac, feta sir ili prstohvat ljute paprike za intenzivniji ukus. Salata je idealna kao lagan obrok ili osvežavajući prilog.
Uživajte!
