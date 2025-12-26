SALATA OD AVOKADA: Ukusni avokado sa dresingom od limete i meda

KADA želimo nešto brzo, zdravo i osvežavajuće, salata od avokada je uvek pravi izbor. Kombinacija svežeg povrća i dresinga od limete i meda donosi savršen balans ukusa.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 zrela avokada

200 gr čeri paradajza

1 mali crveni luk

1/4 šolje sitno seckanog svežeg cilantra

Za dresing:

sok od 2 limete ili limuna

2 kašike meda

3 kašike maslinovog ulja

so po ukusu

biber po ukusu

Priprema:

Priprema povrća:

Čeri paradajz dobro operite i isecite na polovine. Avokado oljuštite, izvadite košticu i isecite na kriške ili kockice. Crveni luk oljuštite i tanko iseckajte.

Priprema dresinga:

U manjoj posudi pomešajte sok od limete, med i maslinovo ulje. Dodajte so i biber, pa dobro umutite dok se sastojci ne povežu u gladak dresing.

Slaganje salate:

U činiji ili na većem tanjiru rasporedite avokado, dodajte paradajz i crveni luk, pa sve pospite svežim korijanderom.

Završnica:

Neposredno pre serviranja prelijte salatu dresingom i lagano promešajte.

Savet:

Po želji možete dodati krastavac, feta sir ili prstohvat ljute paprike za intenzivniji ukus. Salata je idealna kao lagan obrok ili osvežavajući prilog.

Uživajte!