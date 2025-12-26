Salate i čorbe

SALATA OD AVOKADA: Ukusni avokado sa dresingom od limete i meda

Milena Tomasevic

26. 12. 2025. u 21:00

KADA želimo nešto brzo, zdravo i osvežavajuće, salata od avokada je uvek pravi izbor. Kombinacija svežeg povrća i dresinga od limete i meda donosi savršen balans ukusa.

САЛАТА ОД АВОКАДА: Укусни авокадо са дресингом од лимете и меда

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 zrela avokada
  • 200 gr čeri paradajza
  • 1 mali crveni luk
  • 1/4 šolje sitno seckanog svežeg cilantra

Za dresing:

  • sok od 2 limete ili limuna
  • 2 kašike meda
  • 3 kašike maslinovog ulja
  • so po ukusu
  • biber po ukusu

Priprema:

Priprema povrća:

Čeri paradajz dobro operite i isecite na polovine. Avokado oljuštite, izvadite košticu i isecite na kriške ili kockice. Crveni luk oljuštite i tanko iseckajte.

Priprema dresinga:
U manjoj posudi pomešajte sok od limete, med i maslinovo ulje. Dodajte so i biber, pa dobro umutite dok se sastojci ne povežu u gladak dresing.

Slaganje salate:
U činiji ili na većem tanjiru rasporedite avokado, dodajte paradajz i crveni luk, pa sve pospite svežim korijanderom. 

Završnica:
Neposredno pre serviranja prelijte salatu dresingom i lagano promešajte.

Savet:

Po želji možete dodati krastavac, feta sir ili prstohvat ljute paprike za intenzivniji ukus. Salata je idealna kao lagan obrok ili osvežavajući prilog.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu

VESNA U KAFANI PAR DANA NAKON OPERACIJE: "Lekari mi ne daju da pevam, pušim, ali ja ne mogu"