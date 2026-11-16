IZBODEN NOŽEM NA ULICI: Zbog pokušaja ubistva u Nišu, uhapšen muškarac

MUŠKARAC star 44 godine teško je povređen u nedelju, 15. novembra, kada ga je, kako se sumnja, nožem u stomak ubo N. M. (45) iz Niša.

D.N.

Zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju, osumnjičeni je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Prema informacijama iz Policijske uprave u Nišu, incident se dogodio u nedelju na jednoj od niških ulica, gde je osumnjičeni, kako se sumnja, nožem povredio četrdesetčetvorogodišnjaka u stomak.

Povređeni muškarac zbrinut je u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, gde je podvrgnut operativnom lečenju, a potom prebačen na intenzivnu negu.

-Nakon inicijalnog pregleda specijaliste urgentne medicine i specijaliste digestivne hirurgije, pacijent je hospitalizovan u Urgentnom centru radi operativnog lečenja. Nakon sprovedenog hirurškog zbrinjavanja, pacijent je prebačen u jedinicu intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju – navode u UKC Niš.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su N. M. po nalogu Višeg javnog tužilaštva, a nakon hapšenja određeno mu je zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.