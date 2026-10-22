PRIMORAVAO SUGRAĐANINA NA TEŽAK RAD: Uhapšen Subotičanin zbog trgovine ljudima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, uhapsili su M. C. (56) iz okoline Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima.

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On je, kako se sumnja, u dužem vremenskom periodu, koristeći teške prilike pedesettrogodišnjeg muškarca, primoravao ga da obavlja teške fizičke poslove, bez novčane naknade.

Osumnjičenom je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Subotici, te mu je od strane Višeg suda u Subotici, određen pritvor do 30 dana.