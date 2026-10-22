POTVRĐENA KAZNA, PORODICA ŽRTVE OGORČENA: Izrečena presuda za ubistvo Čačanina

PRED Višim sudom u Čačku danas je, u ponovljenom postupku, izrečena presuda Dejanu Popoviću, okrivljenom za ubistvo Čačanina Maria Simovića (44).

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Veće Višeg suda donelo je odluku kojom je Popoviću ponovo izrečena kazna zatvora u trajanju od sedam godina – identična sankcija koju mu je ovaj sud već jednom odrekao, a koju je prethodno Apelacioni sud u Kragujevcu poništio i naložio novo suđenje.

Članovi porodice ubijenog Simovića ne kriju duboko ogorčenje i nezadovoljstvo visinom izrečene kazne, ističući da je pravosudni sistem podbacio u deljenju pravde za tragično izgubljen život.

– Videli ste da je kazna potvrđena, mi smo se, posle odluke Apelacije, nadali da će se u ovom Višem sudu opametiti. Da će na osnovu novih dokaza i novih činjenica konstatovati da se radi o teškom ubistvu, sudija je imao šansu da preinači raniju odluku, ali to nije uradio. Svi smo očekivali da će ubica biti osuđen prema zločinu koji je počinio – kazala je novinarima vidno potresena Ivona Simović, sestra nastradalog Maria.

Zločin koji je potresao Čačak i čitav Moravički okrug dogodio se 25. aprila 2024. godine u naselju Preljina, u krugu svog privatnog preduzeća. Prema navodima iz istrage i optužnog akta, Popović je tog jutra ušao u poslovni objekat i pozvao Simovića na razgovor zbog ranijih nerazjašnjenih poslovnih i imovinskih nesuglasica.

Nakon kraće rasprave, Popović je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u Simovića, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Porodica nastradalog prilikom suđenja insistirala je da se krivično delo ubici pripiše teško ubistvo, jer je, prema njihovim tvrdnjama, ubica bio u stanju uračunljivosti u trenutku izvršenja dela, a pucao je u njihovog rođaka sa namerom da ga ubije, posebno zbog toga što mu je jedan hitac završio u potiljku.

Kako je ovo druga prvostepena presuda Višeg suda u Čačku, na nju pravo žalbe u zakonskom roku imaju i Više javno tužilaštvo i odbrana okrivljenog. Ukoliko žalbe budu podnete, o njima će konačni sud dati Apelacioni sud u Kragujevcu, koji ima mogućnost da presudu preinači, potvrditi ili stavi tačku na ovaj dugotrajni maratonski proces.