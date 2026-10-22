Suđenja

POTVRĐENA KAZNA, PORODICA ŽRTVE OGORČENA: Izrečena presuda za ubistvo Čačanina

Vladimir Ilić

22. 10. 2026. u 13:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRED Višim sudom u Čačku danas je, u ponovljenom postupku, izrečena presuda Dejanu Popoviću, okrivljenom za ubistvo Čačanina Maria Simovića (44).

ПОТВРЂЕНА КАЗНА, ПОРОДИЦА ЖРТВЕ ОГОРЧЕНА: Изречена пресуда за убиство Чачанина

Foto: Freepik/ fabrikasimf

Veće Višeg suda donelo je odluku kojom je Popoviću ponovo izrečena kazna zatvora u trajanju od sedam godina – identična sankcija koju mu je ovaj sud već jednom odrekao, a koju je prethodno Apelacioni sud u Kragujevcu poništio i naložio novo suđenje.

Članovi porodice ubijenog Simovića ne kriju duboko ogorčenje i nezadovoljstvo visinom izrečene kazne, ističući da je pravosudni sistem podbacio u deljenju pravde za tragično izgubljen život.

– Videli ste da je kazna potvrđena, mi smo se, posle odluke Apelacije, nadali da će se u ovom Višem sudu opametiti. Da će na osnovu novih dokaza i novih činjenica konstatovati da se radi o teškom ubistvu, sudija je imao šansu da preinači raniju odluku, ali to nije uradio. Svi smo očekivali da će ubica biti osuđen prema zločinu koji je počinio – kazala je novinarima vidno potresena Ivona Simović, sestra nastradalog Maria.

Zločin koji je potresao Čačak i čitav Moravički okrug dogodio se 25. aprila 2024. godine u naselju Preljina, u krugu svog privatnog preduzeća. Prema navodima iz istrage i optužnog akta, Popović je tog jutra ušao u poslovni objekat i pozvao Simovića na razgovor zbog ranijih nerazjašnjenih poslovnih i imovinskih nesuglasica.

Nakon kraće rasprave, Popović je potegao vatreno oružje i ispalio više hitaca u Simovića, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Porodica nastradalog prilikom suđenja insistirala je da se krivično delo ubici pripiše teško ubistvo, jer je, prema njihovim tvrdnjama, ubica bio u stanju uračunljivosti u trenutku izvršenja dela, a pucao je u njihovog rođaka sa namerom da ga ubije, posebno zbog toga što mu je jedan hitac završio u potiljku.

Kako je ovo druga prvostepena presuda Višeg suda u Čačku, na nju pravo žalbe u zakonskom roku imaju i Više javno tužilaštvo i odbrana okrivljenog. Ukoliko žalbe budu podnete, o njima će konačni sud dati Apelacioni sud u Kragujevcu, koji ima mogućnost da presudu preinači, potvrditi ili stavi tačku na ovaj dugotrajni maratonski proces.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa
Svet

0 0

TRGOVCI SE NAORUŽAVAJU: Neverovatne scene u Parizu – Strah od novog haosa

DOK se francuska prestonica priprema za nove demonstracije najavljene za subotu, među lokalnim trgovcima i ugostiteljima vlada velika zabrinutost: pojedini vlasnici radnji u Parizu nabavljaju oružje za samoodbranu plašeći se novog talasa nasilja, dok se drugi „naoružavaju strpljenjem“, verujući da se incidenti od prošlog vikenda neće ponoviti.

22. 10. 2026. u 20:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Politika
Tenis
Fudbal
Bolji od Jokića? Šek rekao da je ovaj Amerikanac najbolji centar NBA lige! (VIDEO)

Bolji od Jokića? Šek rekao da je ovaj Amerikanac najbolji centar NBA lige! (VIDEO)