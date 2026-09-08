PRISLONIO MU NOŽ NA VRAT, ŽRVA POBEGLA U FAST FUD: Saslušanje za pokušaj ubistva na Vračaru

Milutin L. (43) , koji se sumnjiči da je u nedelju u večernjim časovima na Vračaru pokušao da liši života M.K. branio se ćutanjem na saslušanju u Višem tužilaštvu u Beogradu.

D.N.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoje osnovi sumnje da je Milutin L. 6. septembra u večernjim časovima na trotoaru u Ulici Grčića Milenka započeo izvršenje krivičnog dela ubistvo, ali ga nije dovršio. Nakon verbalnog konflikta, koji su imali nedaleko od mesta izvršenja krivičnog dela, osumnjičeni je pošao za oštećenim pa mu je prišao sa leđa, obgrlio ga rukama oko vrata i prislonio mu nož na vrat, istovremeno naređujući oštećenom da spusti ruke dok je pokušavao da se odbrani. Ubrzo zatim Milutin L. je pokušao da liši života oštećenog M.K. povlačenjem oštrice noža, kada je M.K. uspeo da se otrgne i da pobegne niz ulicu Grčića Milenka u jedan objekat brze hrane u kojem su radnici zaključali vrata. Osumnjičeni je potrčao za njim i razbijajući stakla na vratima pokušavao da uđe u objekat, sve vreme upućujući pretnje ošetećenom da će ga ubiti i terajući ga da mu se izvini. Potom je odustao od namere i udaljio se - navodi se u saopštenju VJT.