Suđenja

MARTINOVIĆU 20, A ČOVIĆU 6,5 GODINA: Pravosnažna presuda za ubistvo vaterpoliste Filipa Zeljkovića (21) u Subotici 2023.

Jelena Lemajić

09. 09. 2026. u 19:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TRI godine od ubistva mladog vaterpoliste Filipa Zeljkovića (21) na Segedinskom putu u Subotici, vinovnici ovog zločina Predrag Martinović (36) i Ivan Čović oglašeni su krivim. Marinović je osuđen na 20, a Čović na šest i po godina robije.

МАРТИНОВИЋУ 20, А ЧОВИЋУ 6,5 ГОДИНА: Правоснажна пресуда за убиство ватерполисте Филипа Зељковића (21) у Суботици 2023.

Foto: VK šabac Fmob

Ovo je pravosnažna presuda doneta posle žalbi Apelacionom sudu u Novom Sadu. Najpre  je Viši sud u Subotici doneo presudu kojom su Martinović i Čović osućeni na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, odnosno 10 godina. Međutim, njihovi branioci su se žalili na tu presudu. Apelacioni sud je odbacio Martinovićevu žalbu kao neosnovanu, te je, 7. maja 2025. godine, presuda Višeg suda u Subotici protiv njega postala pravosnažna, pa je osuđen na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora za ubistvo, nedozvoljeno držanje i promet oružja, kao i falsifikovanje isprava.

Međutim, žalba Čovićevog branioca je usvojena te je predmet vraćen na ponovno suđenje. Glavni pretres u obnovljenom postupku počeo je 10. septembra prošle godine, a tokom njega je branilac optuženog tražio i izuzeće postupajuće sudije. Sada je taj proces okončan. Presuda je preinačena u delu koji se odnosi na krivičnu sankciju, a pojedinačne kazne su smanjene na šest godina za ubistvo i osam meseci za falsifikovanje isprave. Tako je Čović na kraju osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest meseci. Tom odlukom presuda je postala pravosnažna. U kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru počev od 30. novembra 2023. godine. 

Podsetimo, mladi vaterpolista Filip Zeljković ubijen je 15. oktobra 2023. godine posle svađe na benzinskoj pumpi na Segedinskom putu. Svađa je prerasla u tuču. Zeljković i mlađi brat su napustili poprište sukoba, ali su ih napadači presreli na putu prema centru grada i počeli da pucaju. Mladić je poginuo na licu mesta.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)
Svet

0 0

RUSI GA TRAŽE ZBOG POMOĆI UKRAJINI, ON VEĆ NAPISAO TESTAMENT: Živi potpuno izolovan, na tajnim lokacijama pod stalnim obezbeđenjem (FOTO)

STEFAN Tuman, nemački preduzetnik iz sektora odbrambene industrije, navodno se našao na meti Rusa jer isporučuje dronove Ukrajini. Kako piše Bild, direktor kompanije Donaustal živi na tajnim lokacijama i nalazi se pod danonoćnim obezbeđenjem zbog navodne zavere ruskih obaveštajnih službi sa ciljem njegovog ubistva. U podkastu zamenika glavnog urednika Bilda Paula Ronhajmera, Tuman je otkrio detalje navodne zavere i kako njegov život sada izgleda.

09. 09. 2026. u 14:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASILO SE TUŽILATVO NAKON TRAGEDIJE U BEOGRADU: Utvrditi sve okolnosti smrti radnika koji je pao na trolejbus
Nesreće

0 0

OGLASILO SE TUŽILATVO NAKON TRAGEDIJE U BEOGRADU: Utvrditi sve okolnosti smrti radnika koji je pao na trolejbus

POVODOM pogibije radnika S. S. (32) koji je danas nastradao u Beogradu u Žičkoj ulici kod broja 19, kada je iz još neutvrđenih razloga pao na krov trolejbusa na liniji 29 i to sa petog sprata zgrade u izgradnji na kojoj je postavljao rasvetu, dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva obavio je uviđaj i naložio preduzimanje niza mera kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok nesreće.

09. 09. 2026. u 17:30

Politika
Tenis
Fudbal
Lane Jovanović se prisetio gola protiv Nemačke: Zbog takvih momenata se igra fudbal

Lane Jovanović se prisetio gola protiv Nemačke: "Zbog takvih momenata se igra fudbal"