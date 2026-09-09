MARTINOVIĆU 20, A ČOVIĆU 6,5 GODINA: Pravosnažna presuda za ubistvo vaterpoliste Filipa Zeljkovića (21) u Subotici 2023.

TRI godine od ubistva mladog vaterpoliste Filipa Zeljkovića (21) na Segedinskom putu u Subotici, vinovnici ovog zločina Predrag Martinović (36) i Ivan Čović oglašeni su krivim. Marinović je osuđen na 20, a Čović na šest i po godina robije.

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Ovo je pravosnažna presuda doneta posle žalbi Apelacionom sudu u Novom Sadu. Najpre je Viši sud u Subotici doneo presudu kojom su Martinović i Čović osućeni na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, odnosno 10 godina. Međutim, njihovi branioci su se žalili na tu presudu. Apelacioni sud je odbacio Martinovićevu žalbu kao neosnovanu, te je, 7. maja 2025. godine, presuda Višeg suda u Subotici protiv njega postala pravosnažna, pa je osuđen na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora za ubistvo, nedozvoljeno držanje i promet oružja, kao i falsifikovanje isprava.

Međutim, žalba Čovićevog branioca je usvojena te je predmet vraćen na ponovno suđenje. Glavni pretres u obnovljenom postupku počeo je 10. septembra prošle godine, a tokom njega je branilac optuženog tražio i izuzeće postupajuće sudije. Sada je taj proces okončan. Presuda je preinačena u delu koji se odnosi na krivičnu sankciju, a pojedinačne kazne su smanjene na šest godina za ubistvo i osam meseci za falsifikovanje isprave. Tako je Čović na kraju osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest meseci. Tom odlukom presuda je postala pravosnažna. U kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru počev od 30. novembra 2023. godine.

Podsetimo, mladi vaterpolista Filip Zeljković ubijen je 15. oktobra 2023. godine posle svađe na benzinskoj pumpi na Segedinskom putu. Svađa je prerasla u tuču. Zeljković i mlađi brat su napustili poprište sukoba, ali su ih napadači presreli na putu prema centru grada i počeli da pucaju. Mladić je poginuo na licu mesta.