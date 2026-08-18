Zločin

NOVI NAPAD NA SRBE U HRVATSKOJ: Grupa mladića napala na Pagu dvojicu naših državljana

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 18:36

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GRUPA mladića napala je rano jutros na hrvatskom ostrvu Pag dvojicu državljana Srbije, a lokalna policija je pokrenula istragu, preneli su danas hrvatski mediji.

НОВИ НАПАД НА СРБЕ У ХРВАТСКОЈ: Група младића напала на Пагу двојицу наших држављана

Foto: Printskrin/Jutjub/Kanal MUP-a RH i policije

Prema prvim nalazima istrage u napadu je učestvovalo nekoliko mlađih muškaraca, prenosi portal Index.hr.

Policija je potvrdila da su napadnuti državljani Srbije starosti od 21 do 24 godine i da je najmlađi od njih zatražio medicinsku pomoć.

Policijska uprava Zadarske županije je saopštila da za sada nije ustanovljena težina njegovih povreda i potvrdila da je u toku policijsko ispitivanje trojice muškaraca koje policija dovodi u vezu s ovim događajem.

(Tanjug)

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