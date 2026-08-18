NOVI NAPAD NA SRBE U HRVATSKOJ: Grupa mladića napala na Pagu dvojicu naših državljana
GRUPA mladića napala je rano jutros na hrvatskom ostrvu Pag dvojicu državljana Srbije, a lokalna policija je pokrenula istragu, preneli su danas hrvatski mediji.
Prema prvim nalazima istrage u napadu je učestvovalo nekoliko mlađih muškaraca, prenosi portal Index.hr.
Policija je potvrdila da su napadnuti državljani Srbije starosti od 21 do 24 godine i da je najmlađi od njih zatražio medicinsku pomoć.
Policijska uprava Zadarske županije je saopštila da za sada nije ustanovljena težina njegovih povreda i potvrdila da je u toku policijsko ispitivanje trojice muškaraca koje policija dovodi u vezu s ovim događajem.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena
Preporučujemo
NESVAKIDAŠNjA POJAVA U HRVATSKOJ: Neobičan snimak kruži društvenim mrežama (VIDEO)
18. 08. 2026. u 14:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)