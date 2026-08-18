MALOLETNIKA TUKLI PALICAMA: Osumnjičenima za pokušaj ubistva dečaka (15) u Novom Sadu produžen pritvor

Novosađanima, P. J. (22) i O. M. (21) osumnjičenima da za pokušaj teškog ubistva petnaestogodišnjeg dečaka u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje, produžen je pritvor do 15. septembra.

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Oni se terete da su napali grupu mladih u parku kod medicinske škole u Novom Sadu sredinom jula i petnaestogodišnjaku naneli teške povrede, a drugog lakše povredili.

Grupa maskiranih sa palicama je nasrnula na grupu mladih u parku kod Medicinske škole, koja se nalazila u parku, među kojima su bili N.T. i N.K iz Novog Sada. Maloletnog N.T. su palicama udarali po glavi i telu nanevši mu teške povrede opasne po život, dok su N.K. naneli lake povrede.

Na lice mesta ubrzo je stigla olicija i Hitna pomoć koja je petnaestogodišnjaka sa višestrukim povredama prevezla u Dečju bolnicu, gde je bio zadržan na odeljenju intenzivne nege dečje hirurgije.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je nakon hapšenja osumnjičenih donelo naredba o sprovođenju istrage protiv P. J., O. M. i još jedne osobe koja je u bekstvu i za kojim se intenzivno traga, zbog postojanja osnova sumnje da su, u zajednici sa i dalje neutvrđenim brojem NN lica, čije utvrđivanje identiteta je u toku i za kojima se takođe intenzivno traga, izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu kažnjivo Krivičnim zakonikom Republike Srbije kaznom zatvora u trajanju od najmanje 10 godina ili doživotnim zavorom, u sticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

U VJT su naveli da su protiv osumnjičenog koji se nalazi u bekstvu, sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu takođe podneli predlog za određivanje pritvora i izdavanje poternice.