UHAPŠEN OSUMNJIČENI: Ubijeni otac i sin kod Babušnice

V.N.

14. 11. 2025. u 20:59

NAKON dvostrukog ubistva u selu Zavidince kod Babušnice, osumnjičeni je uhapšen.

УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ: Убијени отац и син код Бабушнице

Foto: N. Skenderija/MUP

Dve osobe su ubijene, a dve su ranjene u selu Zavidnice kod Babušnice gde je danas došlo do pucnjave. Pucnjava se dogodila oko 16 časova.

Uviđaj je u toku.

Uskoro opširnije

