Hapšenja i istraga

VIDELI POLICIJU, PA BACILI KESU SA 130 GRAMA MARIHUANE: Uhapšena dvojica Novosađana osumnjičenih za trgovinu drogom, trećem krivična prijava

Ljiljana Preradović

12. 11. 2025. u 13:06

NOVOSADSKA policija uhapsila je O. V. (19) i S. M. (21) iz ovog grada, zbog postajanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ВИДЕЛИ ПОЛИЦИЈУ, ПА БАЦИЛИ КЕСУ СА 130 ГРАМА МАРИХУАНЕ: Ухапшена двојица Новосађана осумњичених за трговину дрогом, трећем кривична пријава

Foto: Shutterstock

Oni se sumnjiče da su sinoć na ulici prodali marihuanu dvadesetpetogodišnjem Novosađaninu V. M. kod koga je policija pronašla taj narkotik.

Kada ih je policija uočila, u blizini, osumnjičeni su bacili kesu sa oko 130 grama marihuane, a kod njih je pronađen novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

O. V. i S. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Protiv V. M. će biti podneta krivična prijava, u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

