VIDELI POLICIJU, PA BACILI KESU SA 130 GRAMA MARIHUANE: Uhapšena dvojica Novosađana osumnjičenih za trgovinu drogom, trećem krivična prijava
NOVOSADSKA policija uhapsila je O. V. (19) i S. M. (21) iz ovog grada, zbog postajanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Oni se sumnjiče da su sinoć na ulici prodali marihuanu dvadesetpetogodišnjem Novosađaninu V. M. kod koga je policija pronašla taj narkotik.
Kada ih je policija uočila, u blizini, osumnjičeni su bacili kesu sa oko 130 grama marihuane, a kod njih je pronađen novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
O. V. i S. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Protiv V. M. će biti podneta krivična prijava, u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
