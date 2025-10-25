Hapšenja i istraga

ON JE UHAPŠEN U KUĆI NA ZVEZDARI: Novi detalji velike zaplene oružja - Pronađen čitav arsenal (FOTO)

З. Ускоковић

25. 10. 2025. u 11:19

NOĆAS je na Zvzedari, u ulici Mite Ružića, pronađen pravi arsenal oružja.

ОН ЈЕ УХАПШЕН У КУЋИ НА ЗВЕЗДАРИ: Нови детаљи велике заплене оружја - Пронађен читав арсенал (ФОТО)

Foto: Novosti

Policija je pronašla 11 automatskih pušaka, 3 snajpera, pištolje, heklere, municiju... Oružje je bilo sakriveno u tri bureta u jednom podrumu.

Kako saznajemo, u akciji policije uhapšen je Bojan M.(28). 

Pogledajte kako izgleda deo zaplenjenog arsenala: 

Foto: Novosti

Prema našim saznanjima, trenutno se utvrđuje da li je oružje bilo korišćeno u likvidacijama. 

