ON JE UHAPŠEN U KUĆI NA ZVEZDARI: Novi detalji velike zaplene oružja - Pronađen čitav arsenal (FOTO)
NOĆAS je na Zvzedari, u ulici Mite Ružića, pronađen pravi arsenal oružja.
Policija je pronašla 11 automatskih pušaka, 3 snajpera, pištolje, heklere, municiju... Oružje je bilo sakriveno u tri bureta u jednom podrumu.
Kako saznajemo, u akciji policije uhapšen je Bojan M.(28).
Pogledajte kako izgleda deo zaplenjenog arsenala:
Prema našim saznanjima, trenutno se utvrđuje da li je oružje bilo korišćeno u likvidacijama.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)