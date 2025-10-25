UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA NAPAD U NOVOM SADU: Sumnja se da je pokušao da ubije muškarca posle svađe

NOĆAS oko 3 sata dogodio se stravičan pokušaj ubistva u Novom Sadu, kada je izboden Milan S. (27), a napadač na njega je pobegao.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako mediji nezvanično saznaje, nakon nekoliko sati policijske potrage, osumnjičeni je uhapšen.

Prema nezvaničnim saznanjima, ispred čarde „Mačak“ u Novom Sadu, nakon svađe muškarac je nožem brutalno izbo Milana i pobegao sa lica mesta.

Policija je odmah krenula u potragu za njim. Nakon što su ustanovili identitet napadača, on je uhapšen.

Milan S. (27) nalazi se u teškom stanju i osumnjičen je za pokušaj ubistva.

(Blic)