NEPOZNATI MUŠKARAC OPLJAČKAO CRKVU: Iz Hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu nestao novac i drugi predmeti
Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu opljačkana je, kako pokazuju rezultati dosadašnje istrage, od strane nopoznatog muškarca.
On je u crkveno dvorište ušao biciklom, zatim ušao u crkvu i otuđio nešto od tehnike, verovatno i srebrne predmete ali i novac iz kutije za prilog na kojoj je bio katanac i koja je obijena.
Po prijavi, policija je izašla na lice mesta i obavila uvićaj. Rad na slučaju je u toku.
Crkva posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu izgrađena je 1852. godine, na temeLjima starijeg hrama.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)