Hapšenja i istraga

NEPOZNATI MUŠKARAC OPLJAČKAO CRKVU: Iz Hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu nestao novac i drugi predmeti

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

13. 10. 2025. u 16:20

Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu opljačkana je, kako pokazuju rezultati dosadašnje istrage, od strane nopoznatog muškarca.

НЕПОЗНАТИ МУШКАРАЦ ОПЉАЧКАО ЦРКВУ: Из Храма Светих апостола Петра и Павла у Бујановцу нестао новац и други предмети

Foto: J.S.

On je u crkveno dvorište ušao biciklom, zatim ušao u crkvu i otuđio nešto od tehnike, verovatno i srebrne predmete ali i novac iz kutije za prilog na kojoj je bio katanac i koja je obijena.

Po prijavi, policija je izašla na lice mesta i obavila uvićaj. Rad na slučaju  je u toku.

Crkva posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu izgrađena je 1852. godine, na temeLjima starijeg hrama.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZA ANTONIJEVIĆA BIO KOBAN UDARAC FLAŠOM: Svedočenje veštaka na suđenju za ubistvo u mladenovačkoj kafani
Suđenja

0 0

ZA ANTONIJEVIĆA BIO KOBAN UDARAC FLAŠOM: Svedočenje veštaka na suđenju za ubistvo u mladenovačkoj kafani

DUŠAN Antonijević, koji je ubijen 28. avgusta 2023. godine u kafani kod Mladenovca, zadobio je najmanje šest udaraca i na telu je imao šest povreda, od kojih je samo jedna bila teška opasna po život. To je povreda u levom zaušnom potiljačnom predelu glave, koja je nastala od udarca pivskom flašom, ili kako to veštaci stručno kažu snažnim udarcem tupine glatkog predmeta, koji može biti staklena flaša.

13. 10. 2025. u 16:15

Politika
Tenis
Fudbal
Mene ništa ne boli - Sejdu moju boli, mene ne boli

"Mene ništa ne boli - Sejdu moju boli, mene ne boli"