NEPOZNATI MUŠKARAC OPLJAČKAO CRKVU: Iz Hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu nestao novac i drugi predmeti

Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu opljačkana je, kako pokazuju rezultati dosadašnje istrage, od strane nopoznatog muškarca.

Foto: J.S.

On je u crkveno dvorište ušao biciklom, zatim ušao u crkvu i otuđio nešto od tehnike, verovatno i srebrne predmete ali i novac iz kutije za prilog na kojoj je bio katanac i koja je obijena.

Po prijavi, policija je izašla na lice mesta i obavila uvićaj. Rad na slučaju je u toku.

Crkva posvećena Svetim apostolima Petru i Pavlu izgrađena je 1852. godine, na temeLjima starijeg hrama.