Hapšenja i istraga

PROVALIO U PET PRODAVNICA: Novosadska policija rasvetlila tri teške krađe i dva pokušaja i uhapsila osumnjičenog Đ.G. (46)

Ljiljana Preradović

24. 09. 2025. u 14:14

NOVOSADSKA policija rasvetlila je pet krivičnih dela, tri teške krađe i dva pokušaja teške krađe, za koja je osumnjičen Novosađanin Đ. G. (46) iz Novog Sada.

Foto: Shutterstock

Sumnja se da je on, od sredine avgusta, provalio u pet prodavnica u Novom Sadu i iz tri ukrao veću količinu cigareta.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

