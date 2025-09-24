PROVALIO U PET PRODAVNICA: Novosadska policija rasvetlila tri teške krađe i dva pokušaja i uhapsila osumnjičenog Đ.G. (46)

NOVOSADSKA policija rasvetlila je pet krivičnih dela, tri teške krađe i dva pokušaja teške krađe, za koja je osumnjičen Novosađanin Đ. G. (46) iz Novog Sada.

Sumnja se da je on, od sredine avgusta, provalio u pet prodavnica u Novom Sadu i iz tri ukrao veću količinu cigareta.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.