MUP SE OPET OGLASIO O UBICI IZ OBRENOVCA: Otkriveno koja mu se krivična dela stavljaju na teret

PRIPADNICI MUP u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. P. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo, izazivanje opšte opasnosti i laka telesna povreda.

Foto: Društvene mreže

On se sumnjiči da je danas u Obrenovcu automobilom udario i usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca koji je upravljao biciklom, nakon čega je pobegao.

Prethodno, osumnjičeni je zadao više udaraca šezdesetdevetogodišnjaku, inače ocu stradalog muškarca, nanevši mu lake telesne povrede, a potom mu je zapalio kuću.

Policija ga je ubrzo uhapsila u okolini Uba.

Foto: Zoran Jovanovic

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.