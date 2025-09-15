MUP SE OPET OGLASIO O UBICI IZ OBRENOVCA: Otkriveno koja mu se krivična dela stavljaju na teret
PRIPADNICI MUP u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. P. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo, izazivanje opšte opasnosti i laka telesna povreda.
On se sumnjiči da je danas u Obrenovcu automobilom udario i usmrtio četrdesetpetogodišnjeg muškarca koji je upravljao biciklom, nakon čega je pobegao.
Prethodno, osumnjičeni je zadao više udaraca šezdesetdevetogodišnjaku, inače ocu stradalog muškarca, nanevši mu lake telesne povrede, a potom mu je zapalio kuću.
Policija ga je ubrzo uhapsila u okolini Uba.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Preporučujemo
FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Ovde je ubijen Srđan ubio Igora (FOTO)
15. 09. 2025. u 17:19
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)