POLICAJCU ODSEČENA RUKA MAČETOM! Nakon napada u Mionici, lekari se bore za njegov život
POLICAJAC u Mionici teško je povređen kada mu je napadač (22) mačetom odsekao ruku.
Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio sinoć oko 1.30 časova u jednom parku u Mionici.
Kako navodi portal K1 ruka je odsečena policajcu koji je iz okoline sela Mušić, ali radi u Beogradu.
Policajac je navodno mačetom isečen i po stomaku.
Policajac je prevezen u bolnicu gde mu se lekari bore za život.
(Informer)
Uskoro opširnije
