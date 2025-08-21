Hapšenja i istraga

POLICAJCU ODSEČENA RUKA MAČETOM! Nakon napada u Mionici, lekari se bore za njegov život

V.N.

21. 08. 2025. u 10:18

POLICAJAC u Mionici teško je povređen kada mu je napadač (22) mačetom odsekao ruku.

ПОЛИЦАЈЦУ ОДСЕЧЕНА РУКА МАЧЕТОМ! Након напада у Мионици, лекари се боре за његов живот

Novosti

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio sinoć oko 1.30 časova u jednom parku u Mionici. 

Kako navodi portal K1 ruka je odsečena policajcu koji je iz okoline sela Mušić, ali radi u Beogradu.

Policajac je navodno mačetom isečen i po stomaku.

Policajac je prevezen u bolnicu gde mu se lekari bore za život. 

(Informer)

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PREDLOŽEN PRITVOR: Oglasilo se novosadsko OJT povodom jučertašnjih i današnjih blokada zgrade pravosudnih organa
Hapšenja i istraga

0 0

PREDLOŽEN PRITVOR: Oglasilo se novosadsko OJT povodom jučertašnjih i današnjih blokada zgrade pravosudnih organa

OSNOVNO avno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da povodom radnji određenog broja lica koje vrše u cilju sprečavanja redovnog rada Suda i Tužilaštva kao i blokade zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu, počevši od 19. avgusta, ovo tužilaštvo preduzima sve neophodne mere i radnje radi uspostavljanja zakonitog stanja i procesuiranja učinilaca krivičnih dela.

20. 08. 2025. u 16:18

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKI USPEH BOSANSKOG FUDBALA: Plemići ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?

VELIKI USPEH BOSANSKOG FUDBALA: "Plemići" ponovo obezbedili učešće u Evropi, pitanje je samo u kojem takmičenju će nastupati?