STRUČNJAK SAVETUJE KAKO HRANITI KRAVE TOKOM ZIME: Ovo je jedan on najvažnijih zadatka svakog stočara!
SAVETODAVAC za stočarstvo Igor Petrović iz PSSS Niš ističe da od pravilne ishrane goveda zavise, pre svega, zdravlje krava, njihova telesna kondicija, plodnost, količina i kvalitet proizvedenog mleka.
Ishrana krava u zimskim mesecima predstavlja jedan od najvažnijih zadataka svakog stočara. S obzirom na to da tokom zime nema dovoljno sveže, zelene hrane i paše, životinje uglavnom borave u štali i zavise od hrane koju im obezbeđuje čovek. Zbog toga je veoma važno na vreme pripremiti dovoljne količine kvalitetne hrane i obezbediti pravilno izbalansiran dnevni obrok.
Savetodavac za stočarstvo Igor Petrović iz PSSS Niš na početku razgovora ističe da od pravilne ishrane goveda zavise, pre svega, zdravlje krava, njihova telesna kondicija, plodnost, količina i kvalitet proizvedenog mleka.
- Osnovu zimske ishrane čine seno, silaža, senaža, koncentrati i mineralno-vitaminski premiksi. Sve navedene vrste hraniva moraju biti pažljivo izbalansirane u dnevnom obroku krava u zavisnosti od potreba grla, odnosno starosti, mlečnosti, zdravstvenog stanja kao i faze proizvodnog ciklusa u kojoj se grla nalaze - navodi ovaj stručnjak za Agroklub.
Kvalitetno, dobro osušeno seno
Kako dalje napominje, seno je jedna od najvažnijih vrsta hrane i treba da bude kvalitetno, dobro osušeno, prijatnog mirisa i bez buđi. Posebno je korisno seno od lucerke i deteline, jer sadrži visok procenat proteina, minerala i drugih hranljivih materija.
Silaža od kukuruza, takođe, ima važnu ulogu u ishrani, jer predstavlja dobar izvor energije i pomaže kravama da održe telesnu kondiciju, tvrdi savetodavac i dodaje da veliki značaj u zimskom periodu imaju vitamini i minerali, naročito kalcijum, fosfor i natrijum i drugi elementi koji učestvuju u pravilnom funcionisanju organizma, razvoju kostiju i radu mišića.
Potrebno je, kaže on, da se so i vitaminsko mineralni dodaci obezbede u skladu sa potrebama životinja preko dodataka, takozvanih premiksa.
Redovno proveravati pojilice
Između ostalog, kravama je neophodna i koncentrovana hrana koja obezbeđuje važne proteine za proizvodnju mleka.
- Količina koncentrata zavisi od kvaliteta osnovnog obroka, starosti, telesne mase, zdravstvenog stanja, mlečnosti krave i proizvodne faze u kojoj se krava nalazi. Krave u laktaciji imaju veće potrebe za hranljivim materijama, dok se ishrana krava koje su u zasušivanju prilagođava njihovom stanju i potrebama - pojašnjava.
Kada je u pitanju zdravlje, ali i kvalitet mleka, napominje on, bitnu ulogu ima i voda koja kravama uvek mora biti dostupna u dovoljnim količinama. Posebno je važno tokom zime redovno proveravati pojilice i voditi računa da voda ne bude zaleđena.
- Nedovoljan unos vode negativno utiče na kvalitet mleka kao i na sam apetit kod krava.
Krave hraniti u isto vreme
Ipak, kombinovanjem različitih vrsta kvalitetnih kabastih hraniva, ističe on, u određenom odnosu obezbeđuju se hranljive materije dovoljne za proizvodnju manjih količina mleka, od 10 do 12 litara. Međutim, maksimum u proizvodnji mleka dostiže se dodavanjem koncentrata. To znači da odnos kabaste i koncentrovane hrane treba da iznosi 60:40.
- Zato krave treba hraniti svakog dana u približno isto vreme, jer redovitost povoljno utiče na varenje i njihovo opšte zdravstveno stanje. Buđava, trula i pokvarena hrana se ne daje životinjama, jer može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme i smanjiti proizvodnju mleka - tvrdi sagovornik.
Kako zaključuje na kraju razgovora, pravilna ishrana krava tokom zimskih meseci, jedan je od osnovnih uslova za uspešno stočarstvo. Kvalitetno seno, silaža, koncentrovana hrana, dovoljno vode, izbalansiran obrok omogućavaju kravama da ostanu zdrave, očuvaju kondiciju i uspešnu proizvodnju mleka.
(Agroklub)
Preporučujemo
PRIPREMA I SANACIJA ŠTALA: Šta sve uraditi pre dolaska minusa?
06. 11. 2026. u 20:30
PREPELICE DONOSE ZARADU: Od 450 prepelica do 10.000 jaja mesečno
07. 11. 2026. u 12:01
ROD DOBAR, CENA PAPRENA: Šta drži cenu orasima i lešnicima i kako da uštedite?
06. 11. 2026. u 17:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)