NOVA NOVČANA NAKNADA OD 96.923 DINARA: Evo kome će novac biti isplaćen!
PROTIVGRADNI strelci u Čačku ove godine ostvaruju pravo na novčanu naknadu.
Na teritoriji grada Čačka trenutno je angažovano 52 protivgradna strelca na ukupno 25 protivgradnih stanica, čiji je glavni zadatak da zaštite poljoprivredne useve i voćnjake od nepogoda.
Lokalna samouprava u Čačku obezbedila je sredstva za rad i stimulaciju lica koja tokom sezone brane poljoprivredne površine. Neto iznos od 96.923 dinara predstavlja značajnu podršku za ove radnike koji nose teret odgovornosti tokom nepovoljnih vremenskih uslova.
Ključne činjenice o angažovanju:
- Iznos naknade: 96.923 dinara (neto)
- Broj angažovanih: 52 protivgradna strelca
- Infrastruktura: 25 aktivnih protivgradnih stanica širom teritorije grada Čačka
Sezona dejstvovanja: od aprila do oktobra
Sezona zaštite useva traje od aprila do oktobra, a u tom periodu protivgradni strelci moraju da budu u stalnoj pripravnosti.
Njihov zadatak je da pravovremeno reaguju na pojavu gradonosnih oblaka i spreče katastrofalne štete na:
- Voćnjacima (posebno značajno za voćarski kraj kao što je čačanski region),
- Ratarskim usevima i njivama,
- Ostalim poljoprivrednim kulturama i zasadima.
Rad ovih ljudi od neprocenjive je važnosti za očuvanje domaćih prinosa i stabilnost poljoprivredne proizvodnje tokom prolećnih i letnjih meseci kada su vremenske nepogode najučestalije.
Protivgradni strelci nisu zaposleni u lokalnoj samoupravi, već ugovore o angažovanju zaključuju sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom (RHMZ).
Pravo na novčanu naknadu imaju svi protivgradni strelci koji imaju zaključen ugovor sa RHMZ-om.
(Alo)
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