Ekonomija

NOVA NOVČANA NAKNADA OD 96.923 DINARA: Evo kome će novac biti isplaćen!

В. Н.

07. 11. 2026. u 11:02

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PROTIVGRADNI strelci u Čačku ove godine ostvaruju pravo na novčanu naknadu.

НОВА НОВЧАНА НАКНАДА ОД 96.923 ДИНАРА: Ево коме ће новац бити исплаћен!

Foto: Janusz Pieńkowski/Alamy/Profimedia

Na teritoriji grada Čačka trenutno je angažovano 52 protivgradna strelca na ukupno 25 protivgradnih stanica, čiji je glavni zadatak da zaštite poljoprivredne useve i voćnjake od nepogoda.

Lokalna samouprava u Čačku obezbedila je sredstva za rad i stimulaciju lica koja tokom sezone brane poljoprivredne površine. Neto iznos od 96.923 dinara predstavlja značajnu podršku za ove radnike koji nose teret odgovornosti tokom nepovoljnih vremenskih uslova.

Ključne činjenice o angažovanju:

- Iznos naknade: 96.923 dinara (neto)

- Broj angažovanih: 52 protivgradna strelca

- Infrastruktura: 25 aktivnih protivgradnih stanica širom teritorije grada Čačka

Sezona dejstvovanja: od aprila do oktobra

Sezona zaštite useva traje od aprila do oktobra, a u tom periodu protivgradni strelci moraju da budu u stalnoj pripravnosti.

Njihov zadatak je da pravovremeno reaguju na pojavu gradonosnih oblaka i spreče katastrofalne štete na:

- Voćnjacima (posebno značajno za voćarski kraj kao što je čačanski region),

- Ratarskim usevima i njivama,

- Ostalim poljoprivrednim kulturama i zasadima.

Rad ovih ljudi od neprocenjive je važnosti za očuvanje domaćih prinosa i stabilnost poljoprivredne proizvodnje tokom prolećnih i letnjih meseci kada su vremenske nepogode najučestalije.

Protivgradni strelci nisu zaposleni u lokalnoj samoupravi, već ugovore o angažovanju zaključuju sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom (RHMZ). 

Pravo na novčanu naknadu imaju svi protivgradni strelci koji imaju zaključen ugovor sa RHMZ-om.

(Alo)

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