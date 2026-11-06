Ekonomija

SEVERNA MAKEDONIJA PRODAJE ALTA BANKU: Javilo se šest zainteresovanih

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 22:33

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MAKEDONSKA Narodna banka pregovara sa šest potencijalnih investitora oko prodaje bitoljske Alta banke, nakon što je krajem prošle sedmice uvedena privremena uprava i ograničeno podizanje novca.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРОДАЈЕ АЛТА БАНКУ: Јавило се шест заинтересованих

Foto: Tanjug/K1Info/Vladimir Ristić

Prodaja je najbolji način zaštite imovine i uloga, smatra Trajko Slaveski, prvi čovek makedonske centralne banke.

-To je najbolji način da se zaštite imovina i štedni ulozi građana, rekao je Slaveski, navodeći da se pregovori vode sa šest potencijalnih kupaca.

Među potencijalnim investitorima su i dve makedonske banke, a Slaveski smatra da prodaja neće predstavljati problem, jer se radi o "zdravoj banci tradicionalno koncentrisanoj na industriju i poljoprivredu".

Neposredno nakon što je u ovoj banci uvedena privremena uprava, makedonska centralna banka je saopštila i da Alta banka iz Srbije ima rok u kojem treba da proda akcije koje poseduje u bitoljskoj banci.

Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad Alta banci i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita. Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.

sputnikportal.rs

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