SEVERNA MAKEDONIJA PRODAJE ALTA BANKU: Javilo se šest zainteresovanih
MAKEDONSKA Narodna banka pregovara sa šest potencijalnih investitora oko prodaje bitoljske Alta banke, nakon što je krajem prošle sedmice uvedena privremena uprava i ograničeno podizanje novca.
Prodaja je najbolji način zaštite imovine i uloga, smatra Trajko Slaveski, prvi čovek makedonske centralne banke.
-To je najbolji način da se zaštite imovina i štedni ulozi građana, rekao je Slaveski, navodeći da se pregovori vode sa šest potencijalnih kupaca.
Među potencijalnim investitorima su i dve makedonske banke, a Slaveski smatra da prodaja neće predstavljati problem, jer se radi o "zdravoj banci tradicionalno koncentrisanoj na industriju i poljoprivredu".
Neposredno nakon što je u ovoj banci uvedena privremena uprava, makedonska centralna banka je saopštila i da Alta banka iz Srbije ima rok u kojem treba da proda akcije koje poseduje u bitoljskoj banci.
Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad Alta banci i upravljanje njome prenela na Agenciju za osiguranje depozita. Alta banka je, u subotu, saopštila da je, u skladu sa važećim zakonskim propisima i odlukama nadležnih regulatornih organa, pokrenut stečajni postupak nad tom bankom.
sputnikportal.rs
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