RUSKO dizel gorivo, čiji je izvoz obnovljen sredinom oktobra, lako će pronaći kupce bez obzira na političke promene u Vašingtonu ili Evropskoj uniji, ocenio je danas stručnjak ruskog Fonda za nacionalnu energetsku bezbednost Igor Juškov.

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- Ukoliko dođe do novih političkih promena, ruska strana neće ništa izgubiti, jer tržišta zemalja globalnog Juga nude potpuno konkurentne cene - naveo je Juškov, a preneo TASS.

Prema njegovim rečima, preusmeravanje tankera predstavljalo bi samo povratak na tradicionalna izvozna tržišta Rusije, među kojima su Turska, Brazil, kao i zemlje Severne Afrike i Azije.

Juškov je odbacio medijske navode sa Zapada o navodnom "propadanju dogovora" zbog promena ruta tankera, ističući da promene odredišta brodova tokom plovidbe nisu politička poruka, već uobičajena poslovna praksa.

- Dok brod plovi, vlasništvo nad teretom i njegovo odredište mogu se promeniti nekoliko puta, u zavisnosti od tržišnih uslova - objasnio je stručnjak.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Juškov je ocenio da tržišna kolebanja u vezi sa izborima za američki Kongres ne odražavaju stvarno stanje u fizičkom snabdevanju naftom i naftnim derivatima.

On je ukazao na mogućnost da Ormuski moreuz ostane zatvoren duži vremenski period, navodeći da se američka mornarica i dalje nalazi u Omanskom zalivu i blokira izvoz iranske nafte, dok Teheran sprečava prolazak tankera drugih zemalja.

Prema njegovoj oceni, takvo stanje ne zavisi od toga koja će politička stranka imati većinu u američkom Kongresu, prenosi Tanjug.

(Tanjug)