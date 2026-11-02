RUSKI GAS PONOVO NA EVROPSKOM TRŽIŠTU? Otkriven plan Amerike koji bi zaobišao sankcije

SJEDINjENE Države žele da obnove isporuke ruskog gasa Evropi preko Ukrajine, izveštava Volstrit žurnal , pozivajući se na zvaničnike.

Hauke-Christian Dittrich / AFP / Profimedia

- Ovo je deo pregovaračkog procesa usmerenog na postizanje energetskog primirja pred zimu - navodi se u publikaciji.

Izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera, Džared Kušner, izneli su ovaj predlog tokom svojih poseta Moskvi i Kijevu u septembru.

On predviđa prodaju ruskog gasa preko američkog posrednika, što bi zaobišlo evropske sankcije i stvorilo mogućnosti za investitore u SAD, ističe se u članku.

Vašington takođe istražuje mogućnost nastavka rada Severnog toka kao važnog elementa većeg sporazuma, navodi se u izveštaju.

Prema podacima ICE Futures, CME Group i Shanghai Metal Exchange cene gasa u EU su porasle 3,6 puta od početka godine, što ga čini najskupljom robom na globalnim tržištima.

Prošlog petka, berzanske cene su porasle iznad 1.200 dolara po hiljadu kubnih metara prvi put od 20. decembra 2022. godine.

Pored sukoba na Bliskom istoku, na situaciju utiče i odluka Saveta EU da postepeno obustavi uvoz ruske energije.

Zabrana dugoročnih isporuka tečnog prirodnog gasa (TPG) stupiće na snagu u januaru 2027. godine, a isporuka TPG cevovodom od novembra. Mere su već na snazi za kratkoročne sporazume.

(Ria Novosti)

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