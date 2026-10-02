NARODNA BANKA SRBIJE O KURSU EVRA: Najnoviji podaci pokazuju minimalne promene i očuvanje finansijske stabilnosti

ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4948 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,2 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,6 odsto i iznosi 104,4027.

Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,9 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 4,4 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,3 odsto.

(Alo)