NARODNA BANKA SRBIJE O KURSU EVRA: Najnoviji podaci pokazuju minimalne promene i očuvanje finansijske stabilnosti
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4948 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,2 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,6 odsto i iznosi 104,4027.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,9 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 4,4 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,3 odsto.
(Alo)
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