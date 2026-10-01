PENZIONERI, OVO MORATE DA ZNATE: Imate pravo i na ovaj novac, sve objašnjeno

PENZIONERI u Srbiji, pored penzije, mogu da ostvare i različite novčane naknade i pogodnosti preko Republičkog fonda PIO, u zavisnosti od zdravstvenog stanja i ispunjenosti zakonskih uslova.

Foto: James Boardman / Alamy / Profimedia

Jedno od prava je naknada za pomoć i negu drugog lica, koja pripada penzionerima kojima je zbog zdravstvenog stanja neophodna pomoć druge osobe u obavljanju osnovnih životnih potreba.

Tu je i naknada za telesno oštećenje, koja se ostvaruje kada je telesno oštećenje posledica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

Visina naknade zavisi od utvrđenog procenta telesnog oštećenja.

Naknada pogrebnih troškova pripada osobi koja je snosila troškove sahrane preminulog korisnika penzije. U 2026. godini ona iznosi 85.686 dinara.

Posebno pravo imaju rehabilitovana lica, kojima pripada mesečna novčana naknada. U 2026. godini njen iznos je 54.731 dinar, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova.

Penzioneri mogu da ostvare i pogodnosti kroz društveni standard, među kojima je i besplatna rehabilitacija u banjama. U 2026. godini pravo na desetodnevnu rehabilitaciju mogu da ostvare korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem u Srbiji čija penzija ne prelazi 56.834 dinara, uz ostale propisane uslove.

(Mondo)