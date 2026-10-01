Nemanja Maksimović: Nije lako gubiti, ali moramo da naučimo iz ovoga
Fudbalska reprezentacija Srbije je poražena od Nemačke 2:0, a Nemanja Maksimović dao je svoj sud o utakmici.
- Bilo je jako teško. Oni su od samog početka izašli jako agresivni, sa željom da daju gol. Brzo su reagovali kada izgube loptu i bilo je jako teško. Trčali smo dosta bez lopte i posle smo malo bili umorni, što je normalno sa loptom posle tolikog trčanja bez lopte - rekao je Maksimović, a potom dodao:
- Kao što sam rekao, oni su izašli jako motivisani, posle dva kiksa, želeli su da pobede, pogotovo na domaćem terenu. I mislim da su... da imaju jednostavno bolji ritam od nas, bolje trče i da je to napravilo... napravilo razliku danas.
Naredni protivnik je Holandija.
- Mislim da ove utakmice treba da iskoristimo kao neki test, da probamo što više igrača, da vidimo na koga može da se računa, koje su naše greške, šta treba da ispravimo. Nikad nije lako gubiti, ali treba da naučimo iz ovoga, da ostanemo mirni, da se pripremimo za Evropsko prvenstvo. Naravno da moramo da ispravimo u hodu ove greške što smo imali do sada i da probamo da napravimo pozitivan rezultat. Svima će značiti da zatvorimo ovaj niz sa nekim pozitivnim rezultatom.
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