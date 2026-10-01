Umalo nova senzacija Jovanovića i "helena"! Izvukoše se Holanđani (VIDEO)

Imali su Grci dva gola prednosti na poluvremenu, ali su se "lale" vratile u završnici meča.

AP Photo/Giannis Papanikos

Fudbaleri Grčke i Holandije podelili su bodove u utakmici odigranoj u Solunu u okviru trećeg kola grupe 2 A divizije Lige nacija - 2:2 (2:0).

Ovo je verovatno najtalentovanija generacija u istoriji grčkog fudbala i u ovom trenutku sve ide u pravom smeru. Predvođeni srpskim stručnjakom Ivanom Jovanovićem uspeli su, barem u uvodna tri kola, da pokažu svoj veliki potencijal i nagoveste velike stvari u budućnosti. Pala je Srbija u Beogradu, zatim na opšte iznenađenje i Nemačka u Minhenu, a minuti su ih delili od trijumfa nad Holandijom u Solunu. Na kraju moraće da se zadovolje bodom, no sa sedam osvojenih suvereno drže prvo mesto u grupi. Druge su "lale" sa pet, Nemci imaju četiri, dok su naši "orlovi" na nuli i, moramo biti iskreni, dokazano nisu za ovaj nivo fudbala što smo videli i večeras na "Alijanc areni".

Domaćin je odlično otvorio utakmicu i do poluvremena stekao dva gola prednosti. Fotis Joanidis je u 23. minutu pogodio za 1:0, nakon asistencije Masurasa glavom.

Isti dvojac bio je zaslužan i za drugi pogodak. Ovoga puta Joanidis je preuzeo ulogu asistenta, dok je Georgis Masuras u nadoknadi prvog poluvremena savladao Ferbrugena i doneo Grcima velikih 2:0.

Holandija je u nastavku potpuno promenila odnos snaga na terenu i krenula po povratak. Pritisak se isplatio u 53. minutu, kada je Virdžil Van Dajk posle kornera smanjio na 2:1.

Grčka je uspela da odoli sve do samog finiša, ali nije izdržala. Odbijena lopta stigla je do Tijanija Rejndersa, koji ju je poslao u mrežu i doneo Holandiji izjednačenje.

Tako su "heleni" ostali bez pobede koju su imali u rukama, dok je Holandija iz Soluna odnela bod nakon velikog preokreta u drugom poluvremenu.