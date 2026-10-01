Umalo nova senzacija Jovanovića i "helena"! Izvukoše se Holanđani (VIDEO)
Imali su Grci dva gola prednosti na poluvremenu, ali su se "lale" vratile u završnici meča.
Fudbaleri Grčke i Holandije podelili su bodove u utakmici odigranoj u Solunu u okviru trećeg kola grupe 2 A divizije Lige nacija - 2:2 (2:0).
Ovo je verovatno najtalentovanija generacija u istoriji grčkog fudbala i u ovom trenutku sve ide u pravom smeru. Predvođeni srpskim stručnjakom Ivanom Jovanovićem uspeli su, barem u uvodna tri kola, da pokažu svoj veliki potencijal i nagoveste velike stvari u budućnosti. Pala je Srbija u Beogradu, zatim na opšte iznenađenje i Nemačka u Minhenu, a minuti su ih delili od trijumfa nad Holandijom u Solunu. Na kraju moraće da se zadovolje bodom, no sa sedam osvojenih suvereno drže prvo mesto u grupi. Druge su "lale" sa pet, Nemci imaju četiri, dok su naši "orlovi" na nuli i, moramo biti iskreni, dokazano nisu za ovaj nivo fudbala što smo videli i večeras na "Alijanc areni".
Domaćin je odlično otvorio utakmicu i do poluvremena stekao dva gola prednosti. Fotis Joanidis je u 23. minutu pogodio za 1:0, nakon asistencije Masurasa glavom.
Isti dvojac bio je zaslužan i za drugi pogodak. Ovoga puta Joanidis je preuzeo ulogu asistenta, dok je Georgis Masuras u nadoknadi prvog poluvremena savladao Ferbrugena i doneo Grcima velikih 2:0.
Holandija je u nastavku potpuno promenila odnos snaga na terenu i krenula po povratak. Pritisak se isplatio u 53. minutu, kada je Virdžil Van Dajk posle kornera smanjio na 2:1.
Grčka je uspela da odoli sve do samog finiša, ali nije izdržala. Odbijena lopta stigla je do Tijanija Rejndersa, koji ju je poslao u mrežu i doneo Holandiji izjednačenje.
Tako su "heleni" ostali bez pobede koju su imali u rukama, dok je Holandija iz Soluna odnela bod nakon velikog preokreta u drugom poluvremenu.
Preporučujemo
Nemačka kaznila promašaj Srbije, ovako su Panceri poveli protiv Orlova (VIDEO)
01. 10. 2026. u 21:35
Ovo niko nije očekivao! Megasenzacija u Ligi nacija!
01. 10. 2026. u 20:48
Srpska himna na Alijanc Areni: Kad zagrmi Bože pravde! (VIDEO)
01. 10. 2026. u 20:55
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)