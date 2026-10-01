TURIZAM CVETA, EVO KOJI TURISTI DONOSE NOVAC: Srbija od turizma prihodovala 1,618 milijardi evra

TURIZAM u Srbiji nastavlja da raste, a prihod od stranih turista za prvih sedam meseci 2026. godine dostigao je 1,618 milijardi evra. U istom periodu zabeleženo je više od 2,5 miliona dolazaka i 7,6 miliona noćenja, što predstavlja rast od 6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

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Srbija je za prvih sedam meseci 2026. godine zabeležila više od 2,5 miliona turističkih dolazaka, dok je ostvareno 7,6 miliona noćenja. Prema podacima Turističke organizacije Srbije, broj dolazaka bio je 6 odsto veći nego u istom periodu prethodne godine, što pokazuje nastavak rasta turističkog prometa.

Rast broja posetilaca prati i povećanje prihoda. Od turizma je za prvih sedam meseci ostvareno 1,618 milijardi evra deviznog priliva, što je 3 odsto više nego u istom periodu 2025. godine. Rast prihoda je, dakle, bio nešto sporiji od rasta broja dolazaka, ali je turizam i dalje jedan od značajnih izvora prihoda iz inostranstva.

Najviše gostiju stiglo iz Rusije i Turske

Među stranim turistima koji su najčešće posećivali Srbiju nalaze se gosti iz Ruske Federacije i Turske. Na listi najbrojnijih gostiju slede turisti iz Kine, Bosne i Hercegovine i Nemačke, a značajan broj poseta ostvaren je i iz Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Grčke i Crne Gore.

Raznovrsnost tržišta sa kojih turisti dolaze važna je za domaću turističku privredu, jer se Srbija ne oslanja samo na goste iz nekoliko zemalja. Dolasci iz različitih delova Evrope i sveta stvaraju širu bazu posetilaca i omogućavaju da se turistička ponuda plasira na više međunarodnih tržišta.

Beograd okuplja turističku privredu

U Beogradu je 30. septembra održana međunarodna radionica „DISCOVER SERBIA“, koja je okupila više od 100 predstavnika stranih organizatora putovanja i domaće turističke privrede. Događaj je organizovala Turistička organizacija Srbije u partnerstvu sa kompanijom Air Serbia, sa ciljem povezivanja domaće ponude sa inostranim turističkim tržištima.

Tokom radionice bilo je planirano oko 1.500 sastanaka između predstavnika turističkih privreda Srbije i više od 20 zemalja. Među učesnicima su bili predstavnici turističkog sektora iz Kine, Turske, Italije, Španije, Portugalije, Nemačke, Poljske, Češke, Slovačke, Slovenije, Malte, Kipra, Grčke, Rumunije, Mađarske, Bugarske, Rusije, Azerbejdžana i Gruzije.

Cilj je privući još više stranih gostiju

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović ocenila je da rezultati iz prvih sedam meseci pokazuju nastavak pozitivnog trenda. Pored povećanja broja dolazaka i noćenja, posebno je značajan devizni priliv od 1,618 milijardi evra, jer on pokazuje finansijski efekat koji strani turisti imaju na domaću privredu.

Međunarodni susreti poput radionice „DISCOVER SERBIA“ imaju za cilj da domaće turističke kompanije direktno povežu sa organizatorima putovanja iz različitih zemalja. Takvi kontakti mogu da budu važni za kreiranje novih aranžmana, promociju destinacija i povećanje broja stranih gostiju u narednom periodu.

Turizam donosi novac domaćoj privredi

Turistički prihod ne odnosi se samo na smeštaj. Novac koji strani gosti potroše tokom boravka dolazi do hotela i apartmana, restorana, ugostiteljskih objekata, prevoznika, turističkih vodiča, kulturnih ustanova i drugih delova uslužne privrede. Zbog toga povećanje broja gostiju ima širi efekat od same statistike dolazaka i noćenja.

Podaci za prvih sedam meseci pokazuju da je Srbija privukla više turista nego godinu ranije, uz istovremeni rast deviznog priliva. Sa 1,618 milijardi evra prihoda i 7,6 miliona noćenja, turizam nastavlja da predstavlja važan deo domaće ekonomije, dok će rezultati do kraja godine pokazati da li će se rast nastaviti i tokom ostatka 2026. godine, piše Blic.

(Blic)