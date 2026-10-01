PEKARE U NEMAČKOJ UVELE NOVU PRAKSU: Nedeljom je kupovina peciva malo drugačija

MIRIS svežeg hleba i toplih peciva nedeljom ujutru za mnoge je jedan od omiljenih delova vikenda.

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Ipak, kupce u pojedinim pekarama u Nemačkoj na kasi sve češće čeka iznenađenje - isti proizvodi koji radnim danima ili subotom imaju jednu cenu, nedeljom mogu koštati više.

Razlog je takozvana nedeljna doplata, odnosno "Sonntagszuschlag", koju primenjuje sve veći broj pekara. Prema analizama tržišta, doplata za rad nedeljom u proseku iznosi oko 10 odsto redovne cene.

Za jedno obično pecivo to znači oko četiri centa višu cenu. Iako se ta razlika kod pojedinačne kupovine čini zanemarljivom, kada porodica nedeljom kupuje veću količinu hleba, peciva i kolača, konačan račun može biti primetno veći.

Zašto su cene nedeljom više?

Iza povećanja cena pre svega stoje veći troškovi rada.

Pekare koje rade nedeljom zaposlenima isplaćuju dodatke za rad tog dana. Prema pravilima i tarifnim ugovorima koji se primenjuju u pojedinim sistemima, dodatak za rad nedeljom može iznositi 50 odsto iznad redovne satnice, dok za rad tokom državnih praznika može dostići i 100 odsto.

Zbog većih troškova deo pekara odlučuje da deo tog tereta prebaci na kupce kroz više cene proizvoda nedeljom.

Ipak, takva praksa nije pravilo za sve pekare. Neke zadržavaju iste cene tokom cele nedelje i same snose dodatne troškove rada vikendom.

Kupci moraju da budu obavešteni o višoj ceni

Nedeljna doplata ne bi trebalo da bude skrivena od kupaca.

Ako se cena proizvoda nedeljom razlikuje od one koja važi ostalim danima, kupac o tome mora biti jasno obavešten. Informacija o doplati treba da bude vidljivo istaknuta na cenovniku uz proizvode ili na drugom mestu u prodajnom prostoru.

Na taj način kupac već pre kupovine može da zna da će isti proizvod nedeljom platiti više.

Iako nekoliko centi po komadu ne deluje kao velika razlika, kod veće kupovine hleba, peciva i kolača nedeljna doplata može primetno povećati ukupan račun.

(Bizportal)