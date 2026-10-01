FOLKSVAGEN OTKAZAO DESET KOLEKTIVNIH UGOVORA: Sindikati oštro protiv, moguć spor oko plata i radnog vremena

NEMAČKI proizvođač automobila Folksvagen otkazao je deset kolektivnih ugovora koji uređuju uslove rada za oko 130.000 zaposlenih u Nemačkoj, otvarajući prostor za nove pregovore o platama, radnom vremenu, godišnjim odmorima i drugim pravima zaposlenih.

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Među otkazanim ugovorima je i osnovni kolektivni ugovor, koji reguliše radno vreme i godišnje odmore, kao i određena prava starijih zaposlenih i radnika koji zbog zdravstvenih razloga više ne mogu da obavljaju dosadašnje poslove, prenosi Viršaftsvohe.

Drugi ugovori uređuju razvrstavanje zaposlenih u platne razrede, dodatke i druga primanja.

Promene se odnose na zaposlene u kompaniji Folksvagen u Nemačkoj, ali ne i na firme Porše i Audi, koje su deo Folksvagen grupe.

Kompanija navodi da želi da poboljša konkurentnost i smanji troškove, ocenjujući da pojedine odredbe postojećih ugovora moraju da budu prilagođene novim uslovima poslovanja.

Cilj je, kako navodi Folksvagen, da se sprovedu već dogovorene mere i iskoriste dodatne mogućnosti za socijalno prihvatljivo smanjenje broja zaposlenih.

Među mogućim promenama je i produženje radnog vremena.

Zaposleni u Folksvagenovim fabrikama u Nemačkoj trenutno rade 35 sati nedeljno, dok se u automobilskoj industriji sve više govori o mogućnosti da se radna nedelja produži na 40 sati, bez odgovarajućeg povećanja plata.

Radnički savet Folksvagena i sindikat IG Metal oštro su reagovali na otkazivanje ugovora, ocenjujući da menadžment dovodi u pitanje ključna prava zaposlenih.

Ugovori ističu 31. decembra 2026. godine, ali njihovo otkazivanje ne znači da sve odredbe automatski prestaju da važe od 1. januara.

Na njih se primenjuje zakonsko pravilo o nastavku važenja pojedinih odredbi dok ne budu zamenjene novim dogovorima.

Pregovori će biti posebno važni tokom zime, kada će se voditi i redovni pregovori o zaradama.

IG Metal traži povećanje plata od pet odsto, dok Folksvagen smatra da takav zahtev nije primeren trenutnoj situaciji i insistira na smanjenju troškova.

Tanjug

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