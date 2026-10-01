"EVROPA VOLI KAFU" Nemačka uvezla najviše kafe iz trećih zemalja

EVROPSKA unija je prošle godine uvezla 2,9 miliona tona kafe u vrednosti od 18,7 milijardi evra iz zemalja van EU, čime se vrednost uvoza više nego udvostručila za deset godina, objavio je u četvrtak Evrostat povodom Međunarodnog dana kafe.

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Količina uvezene kafe je umereno porasla u poređenju sa 2015. godinom, kada je EU uvezla 2,7 miliona tona, ali je vrednost tog uvoza porasla sa 8,6 milijardi evra na 18,7 milijardi evra u 2025. godini.

Brazil je ostao ubedljivo najveći dobavljač kafe tržištu Evropske unije. Prošle godine iz te zemlje je uvezeno nešto više od milion tona, odnosno 34 odsto ukupnog uvoza kafe van EU.

Vijetnam je bio na drugom mestu sa 587.500 tona i udelom od 20 procenata. Slede Uganda sa 262.400 tona, ili devet procenata, Kolumbija sa 162.900 tona ili šest procenata i Honduras sa 136.500 tona, što predstavlja pet procenata ukupnog uvoza.

Među članicama EU, Nemačka je uvezla najviše kafe iz trećih zemalja, više od milion tona, što predstavlja 34 odsto ukupnog uvoza Unije. Italija je uvezla 608.000 tona ili 21 odsto, Španija 281.600 tona, Belgija 269.200, a Holandija 216.600 tona.

Evrostat je takođe objavio podatke o proizvodnji kafe u Evropskoj uniji. Tokom 2025. godine proizvedeno je više od 2,2 miliona tona pržene ili dekofeinizovane kafe i proizvoda koji se koriste kao zamena za kafu, što je 12 odsto više nego 2015. godine, kada je proizvodnja iznosila oko dva miliona tona.

Vrednost proizvodnje kafe u EU dostigla je prošle godine skoro 19 milijardi evra.

Nemačka je bila najveći proizvođač sa 561.200 tona ili četvrtinom ukupne proizvodnje EU, dok je Italija proizvela 514.200 tona ili 23 odsto, piše Klix.

Sledila je Španija sa 211.900 tona, Francuska sa 146.800, Poljska sa 134.800, Švedska sa 79.400 i Finska sa 39.000 tona. Ovih sedam zemalja zajedno je proizvelo 77 odsto ukupne količine kafe proizvedene u Evropskoj uniji.

(Bizportal)